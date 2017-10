El concepte del tabú centra el setè programa Art i Escola, amb participació de Ripoll

El programa Art i Escola, impulsat pel Centre d'Arts Contemporànies de Vic (ACVic) amb l'objectiu d'introduir l'art a les escoles, acaba d'arrencar una nova edició que girarà al voltant del concepte de tabú. La iniciativa ha arribat al setè any de funcionament amb una participació que supera la trentena de centres d'educació Infantil, Primària i Secundària de les comarques del Ripollès, Osona, Bages, Solsonès i Vallès Oriental. També al Barcelonès, que participa en el projecte per primera vegada.

Ara, els centres educatius tindran uns mesos per confeccionar les seves propostes artístiques al voltant del tabú i les poden associar a qüestions molt diverses com, per exemple, la por, els desitjos, la mort, l'anorèxia, la religió, les addicions o aspectes mediambientals com la gestió dels recursos.

El nombre d'escoles adherides al programa s'ha incrementat els últims anys i també ho ha fet el d'alumnes, que l'any passat ja va ser de prop de 3.000. Una xifra que aquesta edició, amb 32 centres participants i 35 projectes, se superarà –va apuntar l'ACVic a través d'un comunicat.

Els centres que participen al programa Art i Escola són de Ripoll –el Centre d'Educació Especial (CEE) Ramon Suriñach i l'escola Tomàs Raguer–; de Vic, Manlleu, Torelló, Tona, Taradell, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Muntanyola, Viladrau, Rupit i Prats de Lluçanès (Osona); de Lliçà de Munt (Vallès Oriental); de Solsona (Solsonès); d'Avinyó i Manresa (Bages); i de Barcelona.

Per segon any consecutiu, el programa Art i Escola també es durà a terme a Granollers, en aquest cas sota l'organització de l'Associació Cultural de Granollers i amb quatre escoles inscrites d'educació Primària. A banda, també hi prendrà part un institut de les Franqueses del Vallès. En total cinc centres, dos més que la vegada anterior.