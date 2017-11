L'empresariat vol dir la seva en el disseny de l'FP perquè s'adapti a les «necessitats reals»

L'empresariat vol que la Formació Professional s'adapti a les «necessitats reals» del món laboral, pel que demanen que el seu contingut es negociï entre els diferents agents implicats.

Aquesta és una de les bases del «Llibre Blanc sobre el Sistema de Formació en el Treball», que Foment del Treball i la CEOE van presentar el 2 de novembre, després de nou mesos de treball. De fet, amb aquest document, el sector reclama més protagonisme de les empreses en la formació dels seus futurs treballadors.

El «Llibre Blanc» planteja un canvi de model perquè la FP es vinculi a les autèntiques necessitats de formació de les empreses. El seu propòsit és que el sistema sigui «de caràcter negociat en l'àmbit intern de les empreses o entre agents empresarials i sindicals en l'àmbit de la negociació col·lectiva», segons va explicar el president de la Comissió de Formació de la CEOE i de la Confederació d'Empresaris de Navarra, José Antonio Sarría. En la seva opinió, la CEOE va tenir una «debilitat» en la negociació de la llei que regula el sistema de Formació Professional per a l'ocupació.

Tant Sarría com el secretari general de Foment del Treball, Joan Pujol, van destacar la importància de l'FP dual perquè –van defensar– cal «acabar amb un sistema disjuntiu en què s'estudia o es treballa, per apostar per estudiar i treballar al mateix temps».