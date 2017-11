Els metges dels CAP reconeixen dificultats per abordar la salut sexual dels pacients

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), que agrupa més de 4.300 metges de capçalera de Catalunya, ha reconegut que els facultatius tenen dificultats per abordar els problemes de salut sexual dels seus pacients perquè funcionen tabús, estereotips i falses creences sobre el sexe. Segons la metgessa de capçalera del servei d'atenció primària Barcelonès Nord i Maresme i membre del Grup de Sexualitat de la Camfic, Laura Clotet, «és curiós la naturalitat amb la qual en la consulta a vegades preguntem al pacient pels seus excrements, o el color i viscositat del seu esput, i en canvi ens frenem en parlar de sexe».

La doctora explica que la sexualitat forma part de la vida de les persones i, per tant, una vivència poc positiva pot afectar la seva qualitat de vida.«Els metges de capçalera han d'oferir un espai d'escolta a la consulta per facilitar que la gent expliqui les diferents situacions de la seva intimitat sexual, i al mateix temps saber respondre a aquestes consultes amb naturalitat, fugint d'estereotips o rols de gènere», defensa Clotet.

Segons els metges, moltes malalties cròniques sovint s'associen amb disfuncions sexuals, tant relacionades amb factors físics com emocionals o psicològics.

«Com a metges de capçalera hem de posar els nostres coneixements de medicina al servei del pacient, sobretot en moments de malaltia, i explicar per exemple a una persona amb Parkinson com prendre la medicació perquè en el moment de l'activitat sexual la tremolor o rigidesa sigui menys intensa, o a una persona amb MPOC greu que faci abans del sexe mitja hora d'oxigen i un broncodilatador», posa com a exemple Clotet.

«Gairebé tots els medicaments tenen efectes sobre la sexualitat, però tenir una patologia crònica no significa haver de renunciar al sexe, sinó adaptar-se a la nova situació», afegeix.

Segons la doctora, «cal preparar el moment, triar l'hora del dia en què es tingui més energia i menys molèsties, ajustar la medicació perquè els efectes facilitin l'activitat sexual i fugir dels mites i les falses expectatives: tant si ets un home com una dona, el sexe no és només penetració o orgasme, les abraçades, les carícies i l'aproximació afectiva també formen part de la vivència de la sexualitat».

«Realment hi ha molta desinformació sexual, i ens movem entre dos extrems: el sexe pornogràfic, i el sexe romàntic. Necessitem formació entre els mateixos metges per fugir de patrons erronis i per saber parlar de sexe amb els nostres pacients», segons Clotet.