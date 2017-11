Sant Joan de les Abadesses comença la reparació de l'absis

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha començat les obres d'arranjament dels diferents elements de pavimentació a l'exterior de l'absis del monestir. La finalitat de l'obra és impermeabilitzar l'absis i evitar les filtracions d'aigua en la part baixa de les parets.

En concret, aixecaran les lloses de l'entorn i instal·laran un paviment de formigó per solucionar els graons i basalts que hi ha per causa de la degradació provocada per anys de suportar gebrades i pluges. Un cop hagin posat el paviment de formigó, tornaran a posar les lloses.

L'acció preveu tornar a executar les escales d'accés a l'entorn sobre la base d'aprofitar els graons que hi ha i posar-hi un reforç de formigó.

L'arranjament de l'exterior de l'absis tindrà un cost de 50.840 ?, els quals en un 65% provenen de fons europeus de desenvolupament regional. La resta, la posa el Departament de Cultura.