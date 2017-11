El museu d'Olot i els pintors fan un homentage a Ramon Planes

L'Associació Àmbit Sant Lluc, dedicada al foment de l'art sense ànim de lucre, i el Museu de la Garrotxa han programat un homenatge al pintor olotí Ramon Planes (Lleida, 1953-Olot,2017).

Resident a Olot des dels 23 anys, Planes va morir de sobte el dia després de presentar el cartell del carnaval d'enguany. Abans Planes s'havia fet un nom en l'àmbit del realisme abstracte. Va exposar a París i a Cuba.

Planes va arribar a Olot per poder combinar la professió de mestre amb l'estudi de la pintura a l'Escola de Belles Arts. Va conrear un estil personal que mostrava el pas del temps en objectes o vehicles que pel seu disseny havien resultat bells, amb simbolisme i amb un testimoni històric. Per això era conegut com l'historiador de les coses. Per tal de recordar-lo han obert exposicions a la Sala d'Àmbit Sant Lluc i a la Sala 15 del Museu Comarcal.