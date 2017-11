Tornen a presentar una moció per fer fora l´alcalde de Setcases

Els tres regidors de l'equip de govern de Setcases (Santi Molas, Anna Vila i Joan Casadevall) ahir van tornar a presentar una moció de censura per fer fora l'actual alcalde Carlos Fernández, independent en una llista vinculada als socialistes. La primera s'havia de celebrar en un ple el 17 d'octubre però l´alcalde va presentar al·legacions al text i la secretària municipal va concloure que la primera moció incomplia els requisits legals de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i que no es podia fer.

Els impulsors, però, van decidir consultar-ho a la Junta Electoral Central el 3 de novembre passat i ara els ha donat la raó amb una resposta vinculant, on es remet a circumstàncies similars a aquest poble de 200 habitants i amb llistes obertes. Si tot va sobre el previst, la moció de censura es farà en el ple del pròxim 1 de desembre.

La consulta que els regidors van fer concretament a la Junta Electoral Central feia referència concretament a si un poble d'uns 200 habitants i llistes obertes li era d´aplicació el paràgraf segon i tercer de l´article 197.1 a) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, relatiu a les majories necessàries per què pogués prosperar una moció de censura.

Aquesta reforma es va realitzar el 2011 per evitar el transfu­guisme, modificar la voluntat popular i canviar els governs municipals.

Per aquest motiu es van incloure aquests paràgrafs, qüestionats en la seva aplicació en el cas de Setcases, que diuen concretament que tot i que la moció de censura ha de ser proposada per la majoria absoluta dels membres de la Corporació Local, en el cas que algun d´aquests formi o hagi format part del grup polític municipal al qual pertany l'alcalde, aquesta majoria absoluta exigida «es veurà incrementada en el mateix nombre de regidors que es trobin en aquesta circumstància».

Això és el mateix que dir que «els regidors que formen part de la llista de l´alcalde, al qual se li proposa la moció no podran votar en contra de la moció», expliquen en un comunicat els regidors impulsors de la moció.

Els regidors són els mateixos que al setembre van demanar un ple extraordinari perquè l'Ajuntament donés suport al Referèndum de l'1-O, atès que l'alcalde no era partidari de cedir els espais municipals. Finalment, el ple va votar-hi a favor malgrat que Fernández tampoc s'hi va sumar.

Després van presentar la primera moció, però mai van indicar que tingués a veure amb ideologies referents al referèndum de l´1 d´octubre. Van indicar a través de missatges a les xarxes socials que es tractava de falta de comunicació entre ells i l´alcalde. Van indicar que en els darrers temps Fernández havia accentuat una manera d´actuar molt individualista i amb poca comunicació.

Es tracta d´una circumstància que l´alcalde, Carlos Fernández, ha negat en diferents ocasions. Fernández és alcalde de Setcases des de les eleccions municipals del 2011 (va revalidar el càrrec el 2015). Això no obstant, és una ­localitat amb majoria sobiranista.

Almenys és el que es dedueix dels resultats electorals en les eleccions autònòmiques, estatats i europees. En aquestes darreres, el 2014, van votar 88 veïns i només un va votar pels socialistes. Els ­altres van preferir votar CiU (la ­majoria) i ERC. El PSC va empatar amb un vot amb Ciutadans.

El sistema de llistes obertes permet votar persona a persona i si bé el 2015, Carlos Fernández no va ser el candidat més votat si que ho va ser la seva llista, en la qual hi havia 2 dels regidors que han presentat les mocions. Va aconseguir 76 vots i Anna Vila en va sumar 77. Anna Vila ha estat asse­nyalada com a futura alcaldessa.