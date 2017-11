El conservatori de música de Girona farà un concert a favor del Banc dels Aliments

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona oferirà aquest dimecres 22 de novembre un concert benèfic a favor del Banc dels Aliments de les comarques gironines. El concert servirà de tret de sortida del Gran Recapte d'aliments que es farà els dies 1 i 2 de desembre, ja que es recolliran donatius que després es faran servir per comprar aliments bàsics per a les persones necessitades. El concert està previst per a les vuit del vespre a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona i comptarà amb l'actuació dels professors del Conservatori Alfred Cots, Josep Maria Escalona, Joan Fèlix, Maria Figa, Glòria Garcés, Jorgelina Giordano, Sara Parés, Elvira Querol, Carmen Rodríguez, Joan Sadurní i Rodolfo Jäger.

El Banc dels Aliments de Girona recorda que encara falten prop de 4.500 voluntaris per cobrir els diferents torns en els prop de 400 establiments de les comarques gironines que està previst que participin en el Gran Recapte. En aquests moments, sobretot falta gent a Girona, Figueres o Palamós, entre d'altres poblacions.