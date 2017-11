Gran afluència de visitants a l'onzena Fira del Pa i la Xocolata de Sant Gregori

Sant Gregori es va tornar a convertir en un referent de la xocolata amb la celebració de la seva tradicional fira sobre aquest producte. Durant l'onzena edició de la Fira del Pa i de la Xocolata es van organitzar més de 25 activitats com tallers, cursos, degustacions, exposicions o mercat d'artesants.

La nova edició de la fira es va obrir el dissabte amb la xerrada «La xocolata i el seu origen» que va estar impartida pel pastisser Jordi Roca i el mestre xocolater Damià Allsop. En aquesta inauguració, els dos reconeguts artesants van explicar l'origen, la història i les curiositats d'aquest producte tan valorat.

Durant tot el diumenge, el poble de la Vall del Llémena va oferir diverses activitats, la majoria de les quals giraven al voltant dels dos principals productes: el pa i la xocolata. Entre els tallers que hi va haver van ser molt ben rebuts les aules de cuina de: «Cuina creativa amb pa i xocolata», «Com manipular la xocolata i les seves textures» i «Elaboració de xocolata a la pedra». A més, també es van fer tallers d'imants dolços, de pa, de modelatge amb fondant, de pastissets de xocolata o el clàssic taller de piruletes de xocolata. Com que la Fira està adreçada a un públic familiar, durant tot el dia es van fer diversos espectacles infantils i tallers perquè els més petits entressin en contacte amb els productes de la fira. A més, també hi va haver activitats pensades per a persones intolerants al gluten i la lactosa.

La jornada va començar al matí amb una xocolatada popular, que va continuar amb una exhibició a càrrec del Grup de Gimnàstica Artística de Sant Gregori.

En motiu de la Fira també es va obrir un concurs d'Instagram amb l'etiqueta #paixocolata2017. Els participants podran compartir fotografies fins al 24 de novembre i els tres guanyadors obtindran un loc de productes elaborats amb xocolata.

Durant la fira també va començar la campanya gastronòmica «Fogons i xocolata» als restaurants i establiments de la Vall de Llémena, que acabarà el 26 de novembre. A més, durant tot el dia els hostelers de la zona van oferir plats i menús especials per a l'ocasió.

A part de les activitats relacionades amb els dos productes principals, la fira també va acollir una concentració de vehicles clàssics, una trobada d'intercanvi de plaques de cava, una trobada de puntaires i sardanes. La fira es va tancar amb l'espectacle del grup de percussió Percuart, que durant tot el dia van estar animant la fira.

Les diverses activitats es van fer bàsicament en el pavelló poliesportiu, el recinte firal, la plaça del Poble i el pati de l'escola Agustí Gifre i va estar organitzada per l'Ajuntament de Sant Gregori i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Sant Gregori i la Vall de Llémena.