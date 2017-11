L´escola de Serinyà ajudarà l´entitat Galgos 112 amb part de la venda d´un calendari

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Bora Gran, de Serinyà, ha editat el tercer calendari solidari, que enguany afavorirà Galgos 112. El calendari es va presentar públicament la setmana passada, a la pista poliesportiva del centre, en un acte representants de l'entitat i alguns dels gossos que han rescatat.

Per una banda, l'elaboració del calendari del 2018 ha servit per fomentar la participació de l'alumnat i, per l'altra, la solidaritat. Per promoure la participació dels escolars, se'ls va demanar que fessin dibuixos per il·lustrar cada mes, amb els gossos llebrers com a tema. Finalment, 38 alumnes de l'escola Bora Gran hi han participat i tots ells han rebut un obsequi per reconèixer la seva feina.

Per donar un caràcter solidari a la iniciativa, l'AFA destinarà part dels diners que es recullin amb la venda del calendari a Galgos 112, de Sant Feliu de Guíxols, una entitat que denuncia l'explotació i el maltractament d'aquests animals. Una altra part dels beneficis seran per a l'excursió de final de curs de sisè de Primària. Precisament, ells són els encarregats de vendre el calendari, que també es poden adquirir a les botigues del poble.