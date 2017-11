Jornada festiva per commemorar el Dia de les Persones Discapacitades

L'associació Multicapacitats, formada per gironins que pateixen diverses discapacitats, celebarà el Dia Internacional de les Persones Discapacitades amb un acte al centre de Girona aquest diumenge, 3 de desembre. Sota el lema «Posa't al meu lloc», aquesta jornada familiar reunirà en 23 carpes 45 entitats diferents arreu del territori, empreses solidàries, activitats i espectacles entre la Plaça Salvador Espriu i la del Mercat del Lleó. Els organitzadors esperen un públic de 1.500 persones i comptaran amb la participació de més d'un centenar de voluntaris.

L'associació Multicapacitats, nascuda el setembre passat, compta amb una cinquantena d'associats de Girona, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Caldes de Malavella, Roses o Bàscara, per exemple. Aplega persones amb discapacitats com ceguesa, paraplegia o esclerosi múltiple i vol fer de pont entre la societat, les entitats socials i les empreses, a més de normalitzar el fet de viure amb una discapacitat.

«És un projecte ambiciós», declara, Isaac Padrós, president de Multicapacitats: «Hem trobat una reacció molt positiva, i el projecte s'ha fet més gran, a mesura que entraven més empreses i les associacions solidàries s'interessaven».

A la cita de diumenge hi col·laboren des del Celler de Can Roca, a Cafès Cornellà, passant per Mifas, la Fundació Esclerosi Múltiple i patrocinen la jornada Dipsalut, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona o el Consell Comarcal del Gironès, entre d'altres.

Els assistents podran aprendre com moure's en cadira de rodes, com escriure sense veure-hi o com condueix gent que, d'entrada, sembla impossible que pugui agafar el cotxe.

També s'hi mostraran diversos esports adaptats i els germans Roca faran una experiència pels sentits en relació a la xocoata. A més, el jugador de bàsquet Marc Gasol, el Girona FC i l'UNI Girona han fet donatius per un sorteig solidari.

L'Spar CityLift Girona, amb qui Multicapacitats signarà un projecte de col·laboració, donarà 2.000 entrades solidàries, per als voluntaris de la jornada i el públic assistent que compri una bossa de roba commemorativa.

També hi haurà exhibicions dels Bombers de Girona i música amb el Pot Petit, alguns dels membres del grup Di-Versiones, el grup Parrak o l'artista cec Gabril Gorce&La Banda a la Vista; a més d'una batucada de Papaya Jam.

Durant la trobada es llegirà un manifestde l'OMS i la Cocarmi, la plataforma que agrupa entitats que representen els discapacitats, amb motiu del 3 de desembre.