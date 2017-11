La pròxima matinada poden caure alguns flocs a la zona costanera de l´Alt Empordà

La nevada de la 2012 va portar la neu a platges com la de Llafranc.

La nevada de la 2012 va portar la neu a platges com la de Llafranc. Marc Martí (Arxiu).

Les temperatures han començat a baixar avui bruscament a Catalunya, on els termòmetres han caigut fins a -10,2ºC a Das (Cerdanya), i per demà s'espera que pugui nevar a qualsevol punt, fins i tot en punts pròxims al litoral, encara que les nevades seran més copioses per damunt dels 600 metres.

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les temperatures cauran encara més demà i dissabte i poden arribar-se a assolir fins a -20ºC en algunes valls durant el cap de setmana i dilluns.

Les precipitacions de neu seran importants demà a les comarques del Pirineu, on durant tot el cap de setmana es pot acumular més de mig metre de neu.

A la zona de la Val d'Aran es preveu que demà puguin acumular-se 20 centímetres de neu per damunt de la cota de 600 metres.

La pròxima matinada i en les primeres hores del matí, la cota de neu pot ser de 200 metres a les comarques pirinenques i fins i tot deixar alguns flocs a la zona costanera de l'Alt Empordà.

Al llarg del matí també hi pot haver precipitacions de neu a la zona interior del prelitoral de Tarragona i a la zona central de Catalunya.

Segons les previsions, la cota de neu oscil·larà en funció de la temperatura ambient i se situarà entre 200 i 400 metres d'altura.

L'SMC preveu que a partir de la tarda de demà i fins dissabte a la nit el vent bufi de component nord a la meitat nord de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i al litoral de Tarragona, cosa que agreujarà la sensació de fred, que serà molt intens en cotes altes.

Les mínimes avui han caigut fins a -9,1ºC a Guixers, -7,7ºC a Puigcerdà (Cerdanya) o -7,4ºC de Vilanova de Segrià (Segrià).