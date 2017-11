Primer servei prelaboral per a persones amb malaltia mental a l´Alt Empordà

L'Alt Empordà estrena el primer servei prelaboral per a persones amb malaltia mental de la comarca, un nou projecte impulsat per la Fundació Drissa i subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El nou servei per a promoure la transició cap al treball d'un col·lectiu especialment vulnerable té la seu a l'ospital de Figueres, gràcies al Pol de Salut de la Fundació Salut Empordà.

El servei compta amb formació teòrica, tècnica i professional a través de tallers que representen el punt de partida de l'itinerari laboral de persones amb trastorn mental, el pas previ a la incorporació al món laboral.

El nou servei s'obre amb una quinzena de places i un programa d'activitats estructurat en cinc grans àmbits d'aprenentatge i entenament -medi ambient, riscos laborals, innovació i tecnologies de la informació i la comunicació, qualitat i igualtat i respecte al al lloc de feina-, segons va explicar ahir la cap de l'Àrea Social de la Fundació Drissa, Núria Fornalés.

Drissa aporta al projecte l'experiència acumulada de 15 anys en la capacitació laboral exercida al servei prelaboral de Girona, on s'han atès 600 persones, amb un resultat de 84 llocs de treball aconseguits. Drissa obrirà properament el tercer dispositiu a la comarca de la Selva.

Aquest primer servei prelaboral de salut mental a l'Alt Empordà, s'emmarca en la línia de suport a la formació i talent del projecte Pol de Salut de la Fundació Salut Empordà (FSE), que a més dels 140.000 euros del fons Feder comptarà amb una aportació de la Diputació de Girona de 70.000 euros i d'uns 80.000 més per part de la Fundació Salut Empordà.

El projecte de la Fundació Salut Empordà té el suport de l'Ajuntament de Figueres i del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i s'inclou dins el projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) de salut de Girona, que implica la col·laboració amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, el Dipsalut, la Universitat de Girona i la Diputació de Girona.

L'alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de Salut Empordà, Marta Felip, destacava ahir que «el reconeixement del Feder ratifica el Pol de Salut com un eix vertebrador del canvi a Figueres i a la comarca, un element de transformació social, sanitari i arquitectònic».

El Pol de Salut pretén esdevenir un espai dinamitzador de la salut i el benestar a l'Alt Empordà, tant des del punt de vista físic com de serveis; amb la participació dels diferents actors implicats i seguint el model centrat en la persona.

Després de fer una anàlisi de les necessitats del territori, el Pol de Salut ha establert els seus eixos principals en la innovació tecnològica, la innovació social, el foment a la investigació i el suport a la formació i talent. Precisament, en aquesta última línia s'emmarca el Servei Prelaboral de Drissa atesa la necessitat de disposar d'espais de formació per a persones amb malalties mentals.

Per la seva banda, el psiquiatre Lluís Jordà, cap de sector de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions a l'Alt Empordà, va destacar en la importància del nou servei prelaboral per al col·lectiu a la comarca. «El treball és un element doblement vital per a les persones amb trastorn mental, ja que a més d'un mitjà de vida, esdevé un instrument terapèutic que contribueix a reduir els ingressos hospitalaris, les visites psiquiàtriques, o les recaigudes», segons Jordà.