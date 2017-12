Un Erasmus+ es proposa renovar l´FP del sector del transport i la logística

Un projecte Erasmus+ busca crear nous perfils professionals en el sector del transport i la logística, mitjançant els canvis tecnològics i l'adaptació al mercat laboral europeu.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat participa en aquest projecte, denominat VETMO4TL, que dona continuïtat a l' European transparent Transport and Logistics EQF level 4 qualifications for All. Aquesta nova iniciativa es va presentar la setmana passada a París.



Solucions innovadores

La Conselleria va concretar que l'objectiu prioritari del projecte europeu VETMO4TL és fomentar la transparència i el reconeixement d'habilitats i qualificacions professionals, així com aportar solucions innovadores per desenvolupar referències compartides per a les qualificacions a nivell del Marc Europeu de Qualificacions per a l'aprenentatge permanent (EQF).

En l'actualitat, deu països participen en aquest Erasmus+, que compta amb onze socis. Es tracta de l'Associació pel desenvolupament de la Formació Professional als transports de França, la Fundació Institut del transport i la logística d'Itàlia, el Centre de Coordinació i de gestió dels programes europeus de Bèlgica, el Departament d'Ensenyament de la Generlaitat i organitzacions similars d'Alemanya, Finlàndia –dues d'aquest país–, Portugal, Polònia i els Països Baixos.

Durant la jornada de presentació del projecte a París també es van exposar treballs per reforçar les competències clau en la Formació Professional a nivell nacional i local, i en contextos que compleixin els estàndards europeus de reconeixement d'aquestes competències clau, incloent-hi metodologies comunes per a l'elaboració de mobilitat reconeguda.



Creativitat i emprenedoria

El projecte disposa d'un pressupost de 374.565 euros, 29.550 dels quals es corresponen al Departament d'Ensenyament a través del programa Erasmus+ K2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.

L'objectiu d'aquest programa k2 d'Erasmus+ és promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores en educació, formació i activitats per a joves, i també fomentar l'ocupabilitat, la creativitat i l'emprenedoria.