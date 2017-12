Sant Feliu posarà en servei el geriàtric

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols preveu posar en servei 24 places de geriatria en el 2018. Es tracta de places de residència amb llit. L'Ajuntament estudia crear una ordenança per tal d'establir ajuts per a famílies que tinguin necessitat d'ingressar algú de manera permanent.

Per tal de dotar els ajuts l'Ajuntament preveu incorporar una partida al pressupost del 2018. Preveuen fer una dotació inicial de 70.000 ?.

Les places de geriatria han de formar part del Centre de Serveis a la Gent Gran que l'Ajuntament va fent per etapes.

De moment, el Centre de Serveis a la Gent Gran ofereix, des de fa temps, servei de centre de dia. Per tal de crear un servei de geriatria de referència, l'any passat, l'Ajuntament va fer obres a l'espai de ca les Hermanes. A més de centre de dia volen fer serveis per hores i d'atenció a domicili.

La intenció és establir un espai d'atenció a la gent gran que serveixi per als veïns del poble i també pels de les localitats veïnes.

Fer el geriàtric ha estat un dels principals objectius de l'Ajuntament. Els primers tràmits els van començar fa una quinzena d'anys. La intenció sempre ha estat procurar que la gent gran pugui passar la darrera part de la vida on l'ha viscuda i no s'hagi de desplaçar a altres localitats per manca d'oferta.