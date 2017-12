Banyoles millora els carrils bici i els camins escolars de la ciutat el 2017

L'Ajuntament de Banyoles ha millorat, durant els darrers mesos, encreuaments i trams dels carrils bici i dels camins escolars en el marc de les actuacions pactades entre el govern municipal (CiU) i el grup municipal de Junts per Banyoles–ERC.

L'Ajuntment ha destacat que una de les prioritats és millorar els carrils bici i camins escolars que enllacen amb les escoles i instituts de la ciutat. Per això s'ha senyalitzat i condicionat un carril bici al barri de Can Puig per connectar la nova passarel·la de la riera Canaleta amb l'escola.

En aquesta mateix línia, s'ha actuat a l'encreuament de la ronda Fortià amb el carrer Llibertat per connectar amb l'escola de la Draga, i a l'encreuament del carrer Canat amb el carrer Llibertat per enllaçar amb l'escola Baldiri Reixac. Altres actuacions s'han fet als carrils bici entre el carrer de la Barca i el passeig Darder, entre d'altres.