Què es pot regalar a una persona amb Alzheimer?

S´acosta Nadal i les reunions familiars i el tradicional intercanvi de regals són una bona oportunitat per fer partícips les persones afectades per l´Alzheimer i reforçar els vincles amb el seu entorn, malgrat sembli que ja no en sigui del tot conscient. Però... quin regal és el més adequat per a una persona amb Alzheimer?

No sempre cal buscar un regal que estigui adaptat a la condició de la persona afectada. Regals comuns, com unes sabatilles, una bata, un fulard o un complement també poden ser adequats si, abans d´escollir-los, ens plantegem les possibles dificultats amb què la persona pot trobar-se en utilitzar-los. Per exemple, triant sabates que es puguin treure i posar amb facilitat potenciarem la seva autonomia en vestir-se.

Si es pensa en objectes més específics per a persones amb aquesta malaltia neurodegenerativa, la Fundació Pasqual Maragall recomana optar per regals que siguin significatius per a elles, que evoquin records o vivències o bé personalitzar-los segons les seves preferències o aficions. Poden ser, per exemple, regals que incloguin fotografies personals, música que li agradi o algun capritx per al paladar, com una capsa de bombons o galetes.

Una altra possibilitat és fer un regal que afavoreixi l´estimulació cognitiva, sempre de manera adaptada a cada fase de la malaltia i ajustada a les capacitats que la persona encara preserva. «Això és important ja que, malauradament, les capacitats perdudes a causa de l´Alzheimer no són recuperables i pretendre la seva millora mitjançant tècniques d´estimulació, o per insistència, pot generar frustració, tant a la persona afectada com a les del seu voltant», explica la doctora Nina Gramunt, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, que proposa regals adaptats a cada fase de la malaltia.

Fase lleu

Si el malalt és aficionat a la lectura, es poden regalar llibres sense que la trama sigui excessivament complexa. Si li agrada la música, es pot valorar regalar-li algun dispositiu d´ús fàcil on s´incloguin cançons de la seva època. També és una bona opció una càmera de fotos senzilla, materials per pintar o útils de costura.

Regalar experiències, com sortides culturals o activitats d´oci, pot ser bona idea en aquesta fase primerenca. Podem preguntar, per exemple, en museus o centres culturals si disposen de programes adaptats.

Els objectes pràctics per al dia a dia són una bona opció per regalar per Nadal, com un mòbil adaptat per a un ús més senzill que potenciï la seva autonomia i autoestima. O una tablet, si la persona està habituada al seu ús, o amb un rellotge gran on es distingeixi la data i l´hora amb facilitat.

Els clàssics jocs de taula estimulen les capacitats cognitives i afavoreixen les relacions familiars, incloses les intergeneracionals quan s´impliquen en el joc, per exemple, els fills o els nets. Cal, però, adaptar les regles del joc a les capacitats de la persona sempre que sigui necessari.

Una pel·lícula clàssica o un musical en DVD pot ser una alternativa, tant a la fase lleu com moderada; i els objectes personalitzats amb fotografies són una altra opció per aquestes festes. Es poden incorporar imatges familiars en marcs, tasses, puzles, coixins i clauers, entre d´altres.

També es pot regalar un àlbum o una llibreta i animar la persona que hi enganxi fotografies, records o altres elements.

Fase moderada

No és recomanable insistir en activitats que la persona afectada ja realitza amb dificultat. En aquesta fase es redueix l´espectre de possibilitats i és aconsellable simplificar els regals i adaptar-los a les capacitats de la persona.

Si s´opta per un joc de taula, el domino o el parxís s´erigeixen com una bona opció perquè exerciten habilitats com l´atenció i la concentració, la percepció visual, habilitats de càlcul i la memòria de treball. Es poden adaptar les normes, per exemple en el parxís, jugant amb dues fitxes, en lloc de quatre, o comptant deu enlloc de vint o, si cal, comptant plegats en veu alta, quan un jugador es «menja» una fitxa.

Si la persona té una mascota, se li pot fer un regal relacionat, per potenciar el vincle afectiu.

Fase greu

En aquest moment de la malaltia, el ventall d´objectes s´ha de reduir als regals basats en l'estimulació sensorial, que tranquil·litzin la persona afectada i la facin sentir a gust. Alguns exemples són la colònia o el perfum que ha utilitzat tota la vida, música vinculada a les seves vivències o una manta amb tacte agradable.

Hem de procurar aprofitar les oportunitats que aquestes festes ens ofereixen i enfocar-les amb optimisme.

«Embolicar el regal de forma cuidada, traslladar l´emoció en el moment d´obrir-lo o fer participar del moment als més joves de la família, ajudarà a mantenir els vincles de la persona afectada amb el seu entorn», diu la doctora Gramunt.

Un dibuix o una manualitat feta i lliurada per un net o un altre ésser estimat pot ser una de les millors opcions. I és que no s´ha d´oblidar que el que converteix un regal en quelcom significatiu és la calidesa i l´estima amb les quals es fa.