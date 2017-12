L´Ajuntament de Camprodon aprova 900.000 € en inversions

L'Ajuntament de Camprodon ha aprovat un pressupost amb 900.000 ? en inversions. Les aplicacions de fons es reparteixen en 110.000 ? per a la torre de telecomunicacions (és un servei reclamat pels veïns de Beget, Rocabruna i Font Rubí), 230.000 ? per a la xarxa de calor de l'hospital geriàtric, i 350.000 ? en accions de millora per concretar.

El global de les previsions de comptes per al 2018 puja fins a 5,3 milions d'euros i van tirar endavant amb els vots a favor de l'equip de govern Junts Fem Camprodon i Erec i els vots en contra de Tots per Camprodon.

El pressupost preveu una puja de l'Impost de Béns Immobles provocada per la revalorització cadastral. També preveu reduccions en el consum elèctric en els equipaments municipals, la reducció del deute i un augment dels ingressos provinents d'admistracions superiors.



Cos de vigilants

En el mateix ple es va aprovar de manera inicial el reglament intern del cos de vigilants. El document estableix i defineix l'àmbit d'actuació, les funcions i les normes d'actuació per les quals s'han de regir els vigilants del municipi.

Ajuntament i treballadors van negociar, prèviament a la seva aprovació, els continguts d'aquest important reglament que regularà l'activitat i l'organització interna del servei.

També es va aprovar una nova certificació d'obres de cal Marquès. Es tracta d'un centre museístic.