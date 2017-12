La Vall d'en Bas es proposa dotar d'energia solar el centre cultural de Can Trona

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demanarà recursos per instal·lar plaques solars al Centre de Cultura i Natura de Can Trona. Si troben ajudes, posaran les plaques solars aquest any i, si no, ho faran el 2019.

En el darrer ple, l'equip de govern la Vall Plural-ERC va presentar una partida de 10.000 euros destinada a la difusió de les energies renovables entre els veïns.

Miquel Calm (portaveu de l'oposició pel PDeCAT) va assenyalar que és un bon moment per a la instal·lació de plaques solars a Can Trona. Va indicar que l'energia de les plaques es pot complementar amb la de la caldera de biomassa.

L'alcalde, Lluís Amat (la Vall Plural-ERC), va indicar que demanaran recursos i, si en troben, faran una modificació de crèdit per poder-les posar el 2018. Amat es va mostrar partidari de les renovables i va avançar que estudien potenciar el cotxe elèctric impulsat amb energia solar per tal de ser coherents.