El banyolí Josep Brugada és un dels millors metges de l'Estat, segons «Forbes»

El cardiòleg banyolí Josep Brugada ha estat escollit com un dels millors metges de l'Estat segons la revista Forbes, que ha inclòs divuit facultatius catalans a la llista amb els millors professionals del sector. La publicació repassa els doctors més significatius de cada especialitat mèdica i situa Barcelona com una de les ciutats de l'Estat que concentra més talent mèdic, reconeixent tant professionals de la xarxa pública com del sector privat.

El cap de la Secció d'Arrítmies de l'hospital pediàtric Sant Joan de Déu i consultor sènior en Cardiologia, Arrítmies i Mort Sobtada de l'hospital Clínic de Barcelona, Josep Brugada, és un dels metges destacats en l'apartat de Cardiologia. De la seva trajectòria en destaca la descoberta de l'anomenada síndrome Brugada, relacionada amb la mort sobtada, juntament amb els seus germans, els doctors Ramon i Pere Brugada, així com el reconeixement en forma de premis nacionals i internacionals, com el premi Rei Jaume I de Medicina Clínica, el Fritz Acker Award de la Societat Alemanya de Cardiologia o el Premi de l'American College of Cardiology Research i la publicació de més de 500 articles en revistes especializades.

Així mateix, la revista també el defnieix com un especialista en el diagnòstic i tractament mitjançant tècniques invasives com l'ablació per radiofreqüència de taquicàrdies i arrítmies cardíaques, o la prevenció de la mort sobtada amb la implantació de marcapassos, desfibril·ladors i resincronitzadors.



Divuit metges catalans

En l'àmbit de la medicina relacionada amb el cor Forbes destaca dos sanitaris catalans més. Es tracta del cardiòleg Julio Carballo, cap del servei de la Unitat de Cardiologia Hemodinàmica i Intervencionista del Centre Cardiovascular Sant Jordi-El Pilar, i el cirurgià vascular Xavier Ruyra, cap del servei de Cirurgia Cardíaca de Can Ruti i director dels respectius programes de la Teknon i Centre Cardiovascular Sant Jordi-El Pilar.

Pel que fa a la Ginecologia i l'Obstetrícia, a la llista hi apareix Guillem Cabero, especialitzat en l'estudi i investigació en medicina maternofetal, de l'hospital Vall d'Hebron i Quirónsalud Barcelona. També el director del departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció Assistida de l'Hospital Universitari Dexeus, Pedro Barri, una eminència en el camp de la reproducció assistida; i el doctor Ramon Aurell, director mèdic de l'equip de Reproducció Assistida de Quirónsalud Barcelona.

En Medicina Interna, el doctor Ángel Charte és un dels més destacats, com a director de l'equip mèdic del Campionat de MotoGP, i que també exerceix la seva activitat com a cap del departament de Medicina Interna de l'hospital Dexeus. En aquesta especialitat també brillen els noms de Miquel Vilardell, de la Vall d'Hebron i consultor sènior de l'Hospital Universitari Dexeus; i el doctor Rafael Esteban Mur, que és cap de dervei de Medicina Interna-Hepatologia de la Vall d'Hebron i també treballa a l'hospital Quirónsalud de Barcelona, a més de dedicar-se a la docència.

Antonio Russi, del Centre Mèdic Teknon, és un dels especialistes en Neurologia Clínica i Neurofisiologia més destacats en el diagnòstic i tractament de l'epilèpsia; mentre que en Oftalmologia la revista lloa la tasca d'Elena Barraquer, directora mèdica adjunta del centre homònim, i del doctor Amadeu Carceller, cap d'Oftalmologia de Quirónsalud Barcelona.

En l'àmbit de la Cirurgia, hi ha apareix el doctor Pablo Clavel, de Quirónsalud Barcelona, i el doctor Antonio de Lacy, cap de servei de Cirurgia Gastrointestinal de l'hospital Clínic i de l'Institut Quirúrgic de l'hospital Quirónsalud de Barcelona.

El director del programa de la Biologia del Càncer i Medicina Personalitzada de l'ICO Badalona i cap de l'Institut Oncològic de l'hospital Dexeus, Rafael Rossell, és un dels noms destacats en l'apartat d'Oncologia, juntament amb el doctor Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIO) i director mèdic de l'Institut Oncològic Baselga de Quirónsalud.

En el cas de la Traumatologia, la classificació de Forbes destaca facultatius vinculats amb l'esport, com el metge Xavier Mir, cap de la unitat de Cirurgia de Mà i Microcirurgia del departament de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'hospital Dexeus, que ha realitzat cirurgies a pilots de motociclisme com Jorge Lorenzo, Márquez i Pedrosa o el doctor Ramon Cugat, president del Consell Mèdic de la Mutualitat Catalana de Futbolistes de la Reial Federació Espanyola de Futbol i director del Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'hospital Quirónsalud Barcelona.