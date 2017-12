Crema la nau d'una bugaderia del polígon industrial de Ripoll

La matinada de dijous es va produir un incendi en una bugaderia del polígon Roca Figuera de Ripoll que va cremar més de mitja nau.

El foc es va declarar quan passaven pocs minuts d'un quart de tres i va afectar bona part de la nau de la bugaderia industrial. Es tracta d'una nau de 1.050 metres quadrats, dels quals 600 metres van patir la intensitat de les flames.

En concret, segons els Bombers, van cremar diversos aparells com rentadores, planxes, assecadors i roba. La força de les flames també va fer desprendre part de la teulada d'aquesta indústria.

La resta de 400 metres quadrats també van patir les conseqüències i van tenir afectació per fum. Els Bombers es van desplaçar al lloc amb fins a 11 vehicles i això va fer que pels volts de dos quarts de cinc del matí poguessin donar el foc per controlat. Sortosament, no es van haver de lamentar ferits.