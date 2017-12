Retenen dos avis a un pis de Ripoll per robar-los només un telèfon

Tres individus van entrar dijous de la setmana passada a un pis del passeig de Sant Joan de Ripoll, on només hi havia la parella d'edat avançada que hi viu. Els fets van succeir a les nou del vespre segons els Mossos d'Esquadra. Els lladres van trucar al porter automàtic i després d'aconseguir que els obrissin la porta van entrar al pis.

A l'interior van intimidar els dos avis a base d'empentes i els van retenir uns minuts per tal de robar dins del domicili. Finalment, però, només es van endur un telèfon mòbil. La regidora de seguretat de l'Ajuntament de Ripoll, Dolors Vilalta, es mostrava sorpresa pel fet que l'intent de robatori amb força es produís en un pis del nucli urbà del municipi, un fet poc habitual, i creu que els fets no es van perllongar perquè algun veí va avisar la policia. Efectius dels mateixos Mossos d'Esquadra i de la Policia Local van acudir-hi, però els tres intrusos ja havien marxat.

Fonts de Mossos d'Esquadra, que actualment tenen una investigació oberta sobre aquest succés, creuen que els lladres van espantar-se o bé que es van equivocar d'objectiu.