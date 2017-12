Auditories al Parc Natural del Ter i el Freser per combinar agricultura i turisme

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser farà auditories cada cinc anys per veure l'evolució de l'agricultura tradicional i el turisme a dintre de l'espai protegit. Aquest és un dels acords als quals la junta rectora ha arribat amb l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon. Les dues parts han pactat un protocol que reconeix el paper de les activitats rurals tradicionals en la gestió d'aquest espai.

El control del compliment es farà a través de la creació d'una comissió de medi rural i desenvolupament local, dins el mateix parc. La junta rectora es compromet a informar i consultar tot canvi que impliqui més presència de persones a les finques. En contrapartida, la part privada conservarà i millorarà les infraestructures existents, atenent sobretot les tanques de delimitació.

El protocol pactat entre propietaris i l'administració busca, a grans línies, preservar l'espai natural amb la seva activitat actual i no transformar-lo. El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser farà un cop cada 5 anys una radiografia de l'impacte que té la presència humana en l'espai protegit.

En concret, l'acord preveu fer dues auditories: una per veure l'evolució de la situació de l'activitat agrària tradicional i l'altra per mesurar l'impacte de l'afluència de visitants. Aquests documents han de servir per diagnosticar la realitat i prendre decisions.

Un dels eixos principals de l'acord passa per defensar l'activitat agrícola i ramadera com un actiu i no com un llast. Per això es difondran els valors del sector primari com un actiu del Parc Natural. Això es tradueix en què, en cap cas, les inversions que s'hi facin puguin canviar aquesta realitat.

En aquesta línia, el Parc Natural es compromet a donar facilitats perquè els propietaris concorrin a subvencions de projectes agraris. Una altra de les peticions incloses en el protocol és que es podran desbrossar les antigues terres agrícoles que, per falta d'ús, s'hagin tornat bosc; l'únic límit serà quan el pendent i l'erosió ho desaconsellin.