L'Ajuntament aprova el pressupost del 2018 al llindar dels 11 milions d'euros

L'increment dels impostos directes a causa de la regularització cadastral de l'IBI, impulsada per la Direcció General del Cadastre, ha permès a l'Ajuntament incrementar en un 6,52% el pressupost de 2018, que se situa en 10.999.161 euros.

El regidor de Serveis Econòmics Josep Maria Creixans va especificar que l'augment en acció social, atenció a les persones, famílies i gent gran és del 15'68%, mentre se segueix eixugant «el deute heretat» pels governs liderats per ERC. L'estalvi respecte 2012 en càrrega financera és de 821.600 euros. Pel que fa a les inversions amb recursos propis, seran de 844.400 euros.

Les prioritats d'aquest pressupost és en economia i ocupació, tot i que baixa més de 100.000 euros respecte a 2017, situant-se en 772.400. L'acció social ocupa 690.500 euros, el finançament del deute 602.700, i l'acció cultural i coneixement s'incrementa fins als 373.000.

Entre les actuacions previstes es preveu el canvi de l'enllumenat públic amb 2.500 nous punts de llum amb sistema led, la creació d'un programa de lleure a les places, l'organització de la seu com a Ciutat Educadora de Catalunya, la fira del Playmobil i la Fira Gegantera Gironina, o el manteniment dels camins de la font del Tòtil, el de la riera de les Llosses o el camí ral de la Barricona.

A més s'han previst partides per subvencionar la rehabilitació de pisos del barri vell per a lloguer social, a petició de la CUP, i per retransmetre els plens via streaming.

Un procés participatiu permetrà que els vilatans puguin decidir a què destinar 100.000 euros d'aquest pressupost, tal com també podran fer els joves amb 2.000 euros més. Aquests diners provinents de les inversions amb recursos propis, també tindran destí als vestidors del camp de futbol (150.000 euros), l'asfaltatge de carrers (60.000), la rehabilitació de la façana de la biblioteca (50.000), la reparació de teulats de les naus de transició de la Barricona (25.000) o el nou rocòdrom a petició d'ERC (25.000).

L'aprovació va fer-se amb els vots a favor de l'equip de govern de CiU, i l'abstenció d'ERC, CUP i FEM Ripoll. El pressupost de l'empresa municipal d'aigues SOMASRSA suma 725.941 euros més.