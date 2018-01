Un «nazi» s'enfronta a tres anys de presó per odi contra els musulmans a Facebook

La fiscalia demana 3 anys de presó i multa de 3.600 euros per a un «nazi» de les comarques gironines acusat d'un delicte de provocació a l'odi contra la comunitat musulmana.

El 2 de març del 2015 el processat va publicar al seu mur de Facebook un comentari públic que, segons el fiscal, tenia l'objectiu «d'incitar i generar odi» cap a «tots aquells que professen la religió islàmica». Al missatge, el mateix acusat enalteix la figura de Hitler i es reconeix un «nacionalsocialista declarat... nazi».

A més, insulta els musulmans i els amenaça de mort. «Si algú amb molt poder vol muntar un grup d'elit antiislamista, jo m'ofereixo a matar per diners i acabar amb tota una escòria de morts vivents», assegurava el processat, que acabava el missatge dient: «Mort a tot terrorista i a les seves famílies. EUA i Europa, aniquilació Al-Qaeda».

Segons recull el fiscal a l'escrit d'acusació, el processat va publicar un missatge al seu mur de Facebook accessible per a qualsevol persona que tingués un perfil a la xarxa social.

En la primera part del missatge, es dedicava a insultar els musulmans i Al·là. «Em cago en els vostres morts més frescos, Al·là maricon del cul, que sou unes maricones rates, moros de merda», afirmava l'usuari, que ara s'enfronta a una pena de presó per un delicte de provocació de l'odi.

A continuació, el mateix acusat, que és de nacionalitat espanyola, es reconeixia com a «nazi» i enaltia la figura d'Adolf Hitler. «Tant de bo hi fos Hitler per acabar amb tots, mort el gos, morta la ràbia» o «Hitler tenia molta raó, i us parla un nacionalsocialista declarat... nazi», són alguns dels fragments del missatge.

Després, l'acusat criticava l'actitud dels polítics actuals: «Em cago en tota la política de merda occidental» i instava a crear un grup d'elit «per acabar amb tota una escòria». «Mort a l'islam, gihadistes i Al-Qaeda» exposa a la part final del missatge, on també amenaça els musulmans: «morireu amb Al·là i us farem una matança del porc».

El fiscal exposa que aquest missatge -que es va poder llegir a la xarxa social almenys fins al 25 d'abril del 2015- està publicat amb la finalitat «d'incitar i generar odi en una pluralitat de persones» contra «tots aquells que professen la religió islàmica».

Per això, acusa el «nazi» d'un delicte de provocació a l'odi i demana que el condemnin a 3 anys de presó i a pagar una multa de 3.600 euros.