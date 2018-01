La llum dels fanalets guia els Reis pels carrers

La rua d'enguany va deixar imatges de nens i nenes cantant, entregant les cartes als patges i alçant el fanalet per tal d'il·luminar el pas dels Reis d'Orient. La cavalcada va allargar-se fins passades les nou del vespre, i Ses Magestats van demanar a la mainada que no perdin mai el somriure i que anessin a dormir molt d'hora per poder començar la feinada de repartir els esperats regals.