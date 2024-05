La UGT denuncia una "sobreocupació crònica" del centre d'acollida d'infants de la Misericòrdia de Girona

La UGT de les comarques gironines denuncia que el centre d'acollida d'infants de la Misericòrdia de Girona pateix una "sobreocupació crònica". El sindicat assenyala que actualment hi ha 65 usuaris, quan el centre està pensat per acollir-ne 36. A més, aquesta situació, lamenta la UGT, no és puntual, sinó que és una "constant" els darrers anys. De fet, assenyalen que el 2020 ja hi havia 60 nens i nenes de 0 a 18 anys al centre i, malgrat que la xifra va baixar lleugerament per la pandèmia, ara torna a estar al nivell d'abans o superior. A l'excés d'infants i joves cal sumar-hi, destaca la UGT, la falta de treballadors, que actualment és de 44, una xifra "totalment insuficient", segons la representant del sindicat, Charo Aguilar.

En un comunicat, la UGT argumenta que amb aquestes xifres resulta "impossible atendre correctament les necessitats dels infants i adolescents, ja que molts presenten situacions personals molt complexes que sovint requereixen una atenció individualitzada que no es pot donar". L’escrit lamenta l’actitud del Departament de Drets Socials i de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DAGAIA), a qui acusa de no actuar de manera apropiada. Aguilar explica que la solució no pasa per incrementar el nombre de personal, com proposa la DGAIA, sinó per fer un nou centre a Girona.

Tot i que el sindicat reconeix que ampliar la plantilla resoldria parcialment el problema, el sindicat rebutja que aquesta sigui la solució definitiva. "Considerem que és una proposta absolutament inadequada i regressiva, gens útil i que genera més problemes que solucions. Si es volgués trobar una solució adequada, es valoraria a obrir-ne un altre i no fer més gran allò que ja tenim", resa el comunicat.

El comunicat també adverteix que la falta de personal suposa un desgast físic i emocional dels treballadors i treballadores per la incapacitat d'atendre correctament les necessitats dels infants i adolescents.

A més, també aseguren que és freqüent l'allargament de les jornades laborals per intentar resoldre les nombroses situacions que es plantegen, fent les càrregues de treball excessives.