Paradistes del Mercat de Ripoll indignats amb el canvi de data per Festa Major

Diferents paradistes que fan el mercat setmanal de dissabte a Ripoll han fet arribar el seu enuig a l’equip de govern pel canvi de data del d’aquest cap de setmana, per coincidència amb la Festa Major. A principi d’any els van enviar un document amb el segell de l’Ajuntament, on assenyalava l'onze de maig com dia de mercat. Dissabte passat, a mig matí els van repartir un paper per les diferents parades on es notificava el canvi de data per aquest mateix divendres. Una plataforma de comerciants ambulants s'exclama que tenen els mateixos drets que la resta de botiguers del municipi, perquè paguen les taxes corresponents a l’espai que ocupen, però consideren que massa sovint els menystenen amb canvis de data, o d’ubicació quan es fan fires i festes.

Entre aquests hi ha Acant Canet Solà de La Coubeta de Cal Gat, de Sant Joan, que ven pa al mercat de Ripoll i té un bon nombre de clients que li deixen la comanda feta d’una setmana per l’altra. Quan va rebre l’avís del canvi de dia, ja tenia molts encàrrecs que a mitja setmana encara no sabia com gestionar, perquè sap el nom dels clients, però de la majoria no en té el telèfon o cap altra mena de contacte. Aquesta situació o els canvis d’ubicació puntuals suposen un greuge per ell o per altres negocis com ara Pastura Salvatge, una formatgeria de muntanya ubicada a Vallfogona de Ripollès. Tots estan contents amb el Mercat de Ripoll, però reivindiquen que “no som un destorb, nosaltres vivim d’una feina artesana”. També aclareixen que “és una situació que ve de lluny, perquè amb l’antic govern de Junts ens trobàvem amb el mateix”.

El regidor de Mercats, Comerç, Festes i tradicions, Fires i turisme, Francesc Xavier Formatger, admet l’equivocació a l’hora de confeccionar el calendari de Mercats, on no es va preveure avançar el del dia de Sant Eudald. De cara al futur espera millorar aquests detalls que “saben greu perquè perjudiquen els paradistes”.

Dècades enrere el Mercat setmanal dels dissabtes solia canviar de data quan coincidia amb dies festius, però el costum es va revertir exceptuant normalment el dia de Nadal o Cap d'Any. L’ordenança en vigor indica que es farà tots els dissabtes “excepte quan aquests dies coincideixin amb alguna festivitat o activitat d’interès general”. A Ripoll ara mateix se celebra el mercat dels dissabtes al barri vell i el passeig de Sant Joan, amb més de seixanta paradistes i el mercadet dels dimecres al barri de la carretera de Barcelona, amb vint-i-cinc. La plataforma de paradistes creu que el comerç de Ripoll no treu rendiment del fet de ser un municipi amb la qualificació de Turístic, que li permet obrir els dies festius. De fet, el poble normalment queda aturat, llevat de l’activitat d’alguns bars, restauradors i poques botigues més, a partir del migdia de dissabte, coincidint precisament amb el tancament del Mercat setmanal.