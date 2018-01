El judici contra els sis activistes antiMAT pels fets de Fellines se celebrarà el febrer

Després de quatre anys d'espera, l'Audiència de Girona acollirà el pròxim 27 de febrer el judici contra els sis activistes que van oposar-se a la col·locació de la Torre 66 de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) a Fellines. Els acusats s'enfronten a penes d'entre 2 i 7 anys que superen –en global– 36 anys de presó pels delictes d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics, coaccions i faltes de lesions. També demanen que paguin una indemnització que s'eleva als 28.836 euros en concepte de responsabilitat civil.

Els fets es van desencadenar el matí del 8 de gener del 2014. A l'hora d'iniciar les feines de construcció dels fonaments de la torre número 66 de la línia de la MAT del tram Bescanó-Santa Llogaia, els obrers es varen trobar una caravana al seu emplaçament. Seguidament se'ls va informar que hi havia un jove atrinxerat a l'interior d'un cotxe que els activistes havien enterrat prèviament.

L'operació per alliberar l'activista va durar onze hores, durant les quals els Bombers van haver de buscar diversos mètodes per alliberar-lo. El jove havia construït un túnel que portava des de la caravana ubicada a l'exterior fins a l'interior del vehicle. A més, a dins del cotxe l'activista hi tenia un bidó ple de ciment al qual hi havia encadenat una mà.

En aquesta operació hi van intervenir des d'una retroexcavadora per desenterrar el cotxe, fins a radials i martells percutors per poder-li alliberar la mà del bidó. Paral·lelament, a l'exterior un grup de manifestants li van estar donant suport durant tota la jornada. Alguns d'aquests van protagonitzar diversos enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.

Aquesta no va ser l'única actuació que van fer els activistes a tall de protesta. El 6 de març del 2014 dues veïnes de Fellines es van encadenar a bidons plens de ciment al mig de l'avinguda Jaume I de Girona per protestar contra la línia. Tres mesos després, concretament el 12 de juny, quatre activistes es van enfilar a una de les torres de la MAT durant sis hores en un nou acte reivindicatiu.

Arran dels fets del 8 de gener, també es va crear una plataforma de suport que preveu celebrar una manifestació prèvia als quatre dies que se celebrarà el judici.