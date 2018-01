Banyoles valorarà els 20 anys d'escolarització extensiva en un acte que es farà l'1 de febrer

El Servei d'Educació i el Consell Escolar Municipal de Banyoles valorarà, durant tota una jornada, les dues dècades de funcionament del Pla d'Escolarització Extensiva. Aquest acte es farà el dijous, 1 de febrer a l'Auditori de l'Ateneu banyolí. Implantat durant el curs 1998-1999, aquest pla és una eina que vetlla per l'escolarització equilibrada de l'alumnat als centres educatius del territori. Sota el títol 2 0 anys del Pla d'Escolarització Extensiva. Estratègies per a una ciutat inclusiva, la jornada començarà al matí amb la participació de diversos professionals que des de la seva experiència i coneixements en diferents àmbits aportaran elements per a reflexionar sobre estratègies que es poden desenvolupar des dels territoris per a fer més inclusiva la ciutat. Els participants seran: Òscar Prieto, professor i investigador de la Universitat de Girona; Montserrat Bertran del Departament d'Ensenyament; Begonya Gasch, directora de la Fundació El Llindar; i Xavier Besalú, professor i investigador de la Universitat de Girona, especialitzat en educació intercultural, assessor i autor del document marc del Pla d'Escolarització Extensiva.

A la tarda, la jornada se centrarà a reflexionar sobre la relació família-escola-entorn, un tema que conduirà Jordi Collet, professor de la Universitat de Vic, i l'experiència de dues escoles: l'escola Llar d'Olot i l'escola La Sínia de Vic.