Campanya per controlar l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil

Entre el 15 al 21 de gener, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb Mossos d'Esquadra i Policies Locals una campanya policial preventiva d'ús de sistemes de seguretat passiva. Aquesta estratègia operativa per controlar l'ús de cinturó -tant per part del conductor com de l'acompanyant i dels ocupants dels seients posteriors-, del casc i dels sistemes de retenció infantil (SRI) a les carreteres i carrers. L'objectiu és reduir les víctimes d'accidents de trànsit i recordar la importància d'emprar aquests dispositius i de fer-ho correctament. Segons el SCT, al llarg de la setmana, s'informarà i alertarà de la campanya de controls intensius d'ús dels dispositius de seguretat passiva a través dels Panells de Missatge Variable (PMV) ubicats a les carreteres catalanes. El 2017 es van fer dues campanyes d'aquesta tipologia i entre els Mossos i Policies Locals es van imposar un total de 3.578 denúncies a Catalunya. No utilitzar aquests sistemes o usar-los inadequadament implica una sanció de 200 euros i la pèrdua de tres punts del carnet de conduir.