Un web ajudarà els pacients amb trastorn neurològic a fer rehabilitació cognitiva

Els pacients amb trastorns neurològics poden millorar les funcions cognitives des de casa i de forma gratuïta amb un web creat per dos professionals de l'hospital Trueta de Girona. EM-Line! memory és el primer programa en línia de rehabilitació cognitiva, i proposa exercicis i dinàmiques per treballar durant 45 minuts al dia. Està adreçat especialment als pacients amb esclerosi múltiple però també pot servir perquè persones que han patit un ictus, un traumatisme cranioencefàlic o una infecció cerebral recuperin les funcions cognitives.

Permet treballar en dos nivells de memòria: la memòria d'aprenentatge (la necessària per aprendre les coses del dia a dia) i la de treball (que serveix per solucionar problemes puntuals en un temps determinat).

El neuropsicòleg Jordi Gich, de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple de Girona, ressalta que són activitats «molt divertides» i «molt agradables» que els pacients fan des de casa amb l'ordinador durant 45 minuts al dia. Hi ha exercicis de càlcul, percepció d'imatges, comprensió de textos o jocs de paraules.

Els pacients han de passar pel filtre d'un especialista: s'inscriuen gratuïtament a www.em.line.com i només han d'adjuntar l'informe mèdic elaborat per un neuròleg, un neuropsicòleg o un psiquiatre.

Els creadors del recurs ressalten que és un complement al tractament mèdic. «S'ha de plantejar com un tractament coadjuvant al mèdic o farmacològic, no tenim pastilles útils per millorar el deteriorament cognitiu i aquest programa és un tractament que funciona», destaca el doctor Lluís Ramió, cap del servei de Neurologia del Truetai Santa Caterina.

Gich i Ramió detallen que l'origen del web era omplir un «buit» que hi havia entre el diagnòstic d'una esclerosi múltiple i el moment en què el pacient comença a anar als centres de neurorehabiltiació. «Era un buit que podia ser d'anys, ara els pacients podran seguir amb la seva activitat diària i treballar per millorar les seves funcions cognitives», diu Gich.

Van fer un estudi pilot a la unitat d'esclerosi múltiple de Girona. Després de sis mesos fent els exercicis diaris, van comprovar que havien millorat en diferents funcions cognitives afectades, com ara la memòria visual o la velocitat a l'hora de planificar i executar accions. També milloraven la selecció de paraules per comunicar-se.

El projecte està disponible en català, castellà i anglès i ara estan traduint els exercicis a l'italià. Té tres tipus de llicències: per a pacients, per a professionals que podran tenir un control de l'evolució del pacients i per a investigadors, un apartat concebut per a professionals que duguin a terme recerca sobre la rehabilitació neuropsicològica.

El projecte concebut per Gich i Ramió ha tingut el suport de Jordi Freixenet i Rafel Garcia (de la Universitat de Girona) i matemàtics especialistes en la creació de jocs, lingüistes i enginyers informàtics. Tot l'equip forma part de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi.