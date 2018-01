Les mediacions de la província de Girona acaben en acord en un 80% dels casos

Les mediacions que es comencen acaben en acord en un 80% dels casos. Aquesta és una de les dades més rellevants que es van posar sobre la taula durant la celebració del Dia Europeu de la Mediació que es va celebrar durant tota la jornada d'ahir a Girona. El president de la Comissió de Mediació del Col·legi d'Advocats, Josep Viella, va constatar que «del 2001 al 2017 la província ha acollit un total de 1.994 mediacions», o el que vindria ser el mateix, una mitjana de 124 processos per any.

Aquest sistema va aterrar a Catalunya ara fa uns 20 anys, enfocat sobretot a l'àmbit més familiar. La primera llei de mediació d'aquest tipus va sortir doncs el 2001, i al 2009 va aparèixer també la primera llei de mediació dins del dret privat. Segons Viella, «ja fa anys que s'hi treballa i cada vegada es va coneixent més, però tot i això avança molt lentament tot i el bon funcionament».



Entre família i veïns

Dins del Col·legi d'Advocats hi ha el SOM (Servei d'Orientació en Mediació) el qual agrupa una vintena d'advocats que es dediquen a fer aquest servei per atendre a les persones que el demanen. Aquesta xifra de professionals se suma a totes aquelles persones que ofereixen el servei des d'un àmbit més privat i que no estan inscrites a cap organisme públic i no consten a la xarxa que es canalitza a través del Centre de Mediació de la Generalitat.

La gran majoria de casos provenen de dos àmbits molt concrets, que són els de la família (trencaments de parelles, divorcis, separacions...) i en l'àmbit comunitari, on agafen importància aquelles que tenen a veure amb relacions veïnals. Durant els darrers anys, també n'hi ha hagut d'altres tipus com poden ser les de relacions mercantils o aquelles que es poden relacionar en l'àmbit sanitari.

El president de la Comissió també lamenta la poca utilització de la mediació intrajudicial, ja que segons el seu parer, «l'experiència dels jutjats de tota la demarcació és pràcticament nul·la» i es donen «casos molt puntuals».



Un conveni multilateral

En el marc del Dia Europeu de la Mediació, el Col·legi d'Advocats de Girona va acollir ahir una jornada dedicada a aquesta pràctica. Fins a l'any 2015 la commemoració es feia de manera individual i cada entitat de Girona vinculada d'alguna manera amb la mediació ho feia per separat.

A partir del 2016 es va començar a celebrar conjuntament entre el Col·legi d'Advocats i la Cambra de Comerç. Un any després, s'hi van afegir el Col·legi de Psicòlegs i el Col·legi de Treball Social. Enguany - com a novetat - també hi ha volgut estar present la Universitat de Girona. Un dels principals objectius i l'acte que va obrir les jornades va ser la firma d'un conveni entre totes les entitats implicades. A partir de la seva posada en marxa es farà un estudi de quin és l'estat de la mediació a Girona i a la seva demarcació.

Posteriorment va tenir lloc una ponència de la mà d'Òscar Negredo, educador i pedagog social, que va compartir la seva experiència en aquest camp. A partir de les vivències en mediació comunitària va anar desgranant el procés, no només com una manera de solucionar els conflictes, sinó també com una estratègia per millorar la convivència en diferents àmbits de la vida dels municipis. També va compartir la seva visió sobre els principis de la mediació i alguns conceptes que ell considera essencial pel que fa al rol del mediador.

Isabel Bujalance, educadora social i mediadora familiar, va ser l'encarregada de parlar sobre la mediació sistèmica i finalment les jornades es van cloure amb tallers de caràcter més didàctic on van participar prop dels 80 inscrits en l'edició d'enguany, superant la xifra d'assistents del 2017.