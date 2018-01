Atorguen 402.000 euros a 20 ens locals per fomentar la recollida de l'orgànica

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha atorgat 2.013.010 euros en ajuts a ens locals (402.930 per a gironins) i grans productors per a projectes de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus. En total, 115 ens locals i tres grans productors han estat els destinataris de les subvencions. Pel que fa als ens locals, 4 pertanyen a l'Alt Pirineu i Aran, 27 a Barcelona, 11 al camp de Tarragona, 44 a la Catalunya central, 20 a Girona, set a Lleida i dos a les Terres de l'Ebre. Els gironins són els ajuntaments de Meranges, Empúries, Vilafant, Palau-saverdera, Avinyonet de Puigventós, Palamós, Santa Pau, Cassà, Salt, Santa Coloma, Riells i Viabrea, Tossa, Vilobí, Riudarenes Blanes, i els consells de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Selva.

La majoria dels projectes estan adreçats a la millora de la recollida selectiva orgànica dels residus municipals, al diagnòstic de l'estat de la recollida i a la realització de plans d'actuació, i a l'autocompostatge com a via de gestió exclusiva. El pressupost dels ajuts prové sobretot del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta –la no separada selectivament– que envien als abocadors o a incinerar. El 2017, el cànon ha estat de 30 euros per tona destinada als dipòsits controlats i de 14,5 euros per tona de residus destinats a la valorització energètica.