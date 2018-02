El mal estat de l'accés per a l'alumnat es fa present en el 25è aniversari del S'Agulla

La reivindicació de millores en la zona d'entrada de l'alumnat a l'institut S'Agulla, de Blanes, s'ha fet lloc entre les activitats del vint-i-cinquè aniversari del centre, que es commemora aquest curs 2017-2018. Responent a una petició de propostes que la direcció va adreçar al claustre, una professora de Tecnologia industrial de primer de Batxillerat ha plantejat un exercici centrat en com era, com és i com es desitjaria que fos l'accés dels estudiants.

La seu actual de l'institut de Secundària S'Agulla es va inaugurar el curs 2001-2002, amb entrades diferenciades per al professorat i l'alumnat. El primer col·lectiu accedeix al centre per la carretera de Malgrat, mentre que, inicialment, els joves ho feien per la cantonada entre els carrers de les Alberes i Provença. La docent que ha plantejat aprofitar l'aniversari per parlar de les deficiències de l'accés per als estudiants recorda que, al cap d'uns anys, un tram del carrer de les Alberes es va integrar en una gran zona d'equipaments educatius i esportius –que engloba l'institut S'Agulla, l'escola Pinya de Rosa, el Centre de Recursos Pedagògics Selva II i dos espais que s'utilitzen com a aparcaments.

Des d'aquell moment, l'alumnat entra i surt del centre educatiu pel carrer Provença, on hi ha diferents tipus de paviment que, a més, estan desnivellats; voreres sense manteniment i amb herbes; així com també s'hi acumulen set contenidors d'escombraries; hi ha cotxes aparcats amb desordre; i un «cul de sac brut i abandonat» allà on abans era el carrer de les Alberes.

Treball amb els plànols

L'exercici que la professora ha preparat per al seu alumnat inclou dues activitats teòriques –una consisteix a descriure les àrees d'entrada i sortida dels estudiants, en les diferents seus que ha tingut l'institut, i l'altra se centra en plànols de l'edifici actual i del Planejament d'Ordenació Urbanística Municipal de Blanes– i una darrera de pràctica –que implica treballar sobre el plànol del S'Agulla de 2002.

A banda d'aquest treball, l'institut blanenc commemora els seus vint-i-cinc anys d'història amb diferents activitats, com per exemple un concurs de retoc fotogràfic a quart d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Ja a l'últim trimestre del curs, per al dia 20 de maig s'ha previst celebrar l'acte de cloenda de l'aniversari.

Deu anys esperant l´edifici de nova construcció

L'edifici actual de l'institut S'Agulla, de Blanes, té més de quinze anys, però la història del centre comença abans: el 1992. Va estar prop de deu cursos en unes instal·lacions provisionals, fins que el 2001 va estrenar un edifici de nova construcció.