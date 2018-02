Territori confirma la presència a totes les comarques de Girona

Territori i Sostenibilitat va informar, fa menys de dues setmanes, que la vespa asiàtica ja està present a tot Girona. Fins al 2017, encara no se n'havia trobat cap exemplar a la Cerdanya, però tècnics del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat n'hi van localitzar l'any passat; com també ho han fet a quatre comarques catalanes més on tampoc se'n tenia constància: el Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental i el Maresme. Si a la majoria de comarques gironines afecta l'apicultura, al Ripollès i al Baix Empordà causa més molèsties a la construcció.