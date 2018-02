Das registra la temperatura mínima més baixa de tot Espanya

Amb l'arribada d'un segon temporal de neu –aquesta vegada en cotes més baixes que a principis de setmana– les comarques gironines també han registrat una caiguda en picat pel que fa als valors mínims de les temperatures.

La més destacada amb diferència i que es va convertir també en la més baixa de tot l'Estat espanyol va ser la de Das, que va arribar als -21,5 graus segons mostren les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya. El seu alcalde, Enric Laguarda, va assegurar en una entrevista a La Sexta, que «no recorda que mai s'hagi donat una situació com aquesta», però assegura que a la localitat, formada per 220 persones, «estan força acostumats a temperatures baixes». Aquest valor és també el tercer més baix d'una sèrie de disset anys, en la qual el 25 de desembre del 2012 es va registrar una temperatura de -22,6 ºC i l'any passat, concretament el 18 de gener, una altra de -21,6 ºC.

Les comarques que van comptabilitzar els valors més baixos van ser, com és habitual, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. Les més notables després de Das van ser Puigcerdà, amb prop de 15 graus negatius i Sant Pau de Segúries amb una xifra de -9 graus.

En altres indrets es van quedar al voltant dels -5 i els -3 sota zero, com és el cas de la Vall d'en Bas (-4,5ºC), Vilobí d'Onyar (-3,9ºC), Girona i Cruïlles (ambdues amb una xifra de -3,6ºC) o bé Fornells de la Selva (-3,5ºC).

Pel que fa a la situació meteorològica d'avui, l'ambient serà molt fred al matí, amb glaçades fortes al Pirineu i moderades a l'interior.



Gruixos notables

La neu i el fred també van arribar a les estacions d'esquí gironines amb la intenció de quedar-se. Les fortes nevades caigudes en els últims dies han deixat una estampa ben blanca a La Molina, Vall de Núria o Vallter 2000. El millor cap de setmana de la temporada arriba doncs amb la previsió d'obrir tots els dominis esquiables i amb un clima idoni per a aquest esport. Gràcies a les precipitacions en forma de neu les tres estacions acumulen gruixos màxims de més de tres metres.

En el cas de La Molina, l'estació compta amb gruixos de neu que van des dels 200 cm fins als 360 cm. Ara com ara disposa de 58 pistes obertes i 55 quilòmetres esquiables. Els esquiadors poden accedir-hi a través del Túnel del Cadí, Collada de Toses i Castellar de n'Hug (amb ús de cadenes).

La precipitació caiguda a Vall de Núria s'ha traduït en 112 cm de neu nova. Ara com ara els gruixos de neu se situen en un mínim de 180 cm i un màxim de 230 cm. L'estació està oberta al 100%, de forma que el públic pot accedir a 11 pistes de les 11 pistes per esquiar o practicar snowboard. Els accessos, a més, es troben oberts, tant als aparcaments de les estacions del cremallera com la mateixa línia.

Finalment, Vallter 2000 compta amb un gruix de neu acumulat de fins a 260 cm i un mínim de 195 cm, gràcies a les precipitacions de les darreres jornades. Dades molt positives si es comparen amb les registrades la temporada passada durant el mateix període, en què es va aconseguir un màxim de 95 cm. Els visitants poden accedir al 100% de l'estació amb els 11 remuntadors, les 13 pistes i els 19 quilòmetres esquiables