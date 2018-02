La neu sorprèn Caldes i reviu el fantasma de la nevada de l'any 2010

El fantasma de la gran nevada del març de 2010 va planar per sobre de Caldes ahir al matí, quan el poble es va aixecar emblanquinat i amb volves persistents caient del cel. Aquest va estar encapotat fins a primera hora de la tarda i la neu va caure amb una intensitat especial entre dos quarts de 10 i el migdia. Un panorama que va dur l'Ajuntament a activar el pla de prevenció per nevades i a tirar sal sobre les voreres de l'estació de tren, els centres educatius i el dispensari mèdic.

La precaució i la possibilitat que la situació meteorològica es compliqués va fer suspendre les classes de les dues escoles de Primària, Sant Esteve i Benaula, de l'institut de Secundària i de la llar d'infants Els Ninots. Una decisió que es feia avinent en places i parcs del poble, on grups d'infants i joves aprofitaven la neu per fer ninots i llençar-se boles els uns als altres. La majoria de les criatures més petites no havien nascut o no poden recordar la nevada que, aviat farà 8 anys, va agafar a tothom per sorpresa, va tallar les comunicacions amb Caldes i va deixar el poble sense llum diversos dies, com a bona part de Girona.

Ahir, però, la cosa va evolucionar diferent i la neu va quallar al terra durant tan sols unes hores, cobrint parcialment la calçada de les carreteres que comuniquen el poble amb la N-II i les poblacions veïnes. La carretera de Llagostera, que travessa Caldes i està parcialment en obres, va mostrar l'aspecte més blanquinós a les hores centrals del dia, però el trànsit va anar desfent una neu que no va tenir temps d'acumular gruix. Com a la majoria de carrers, a mesura que avançava la tarda les basses van guanyar terreny alimentades per l'aigua que rajava de les canals; la neu que es desfeia a les teulades.

L'Ajuntament va crear l'etiqueta #neucaldes per compartir imatges de la nevada a les xarxes, i així ho van fer nombroses persones. Un veí d'Aigües Bones ho va aprofitar per recordar l'incivisme d'alguns propietaris de gossos que no recullen les defecacions i va respondre a la crida escrivint, irònicament, que l'Ajuntament «per fi ha fet desaparèixer les caques de gos al parc infantil» d'aquesta urbanització. Ironies a banda, amb aquest hashtag es van publicar vídeos i fotografies d'espais nevats com l'ermita de Santa Seclina, les Termes Romanes, l'entorn dels balnearis, les rambles, el parc de la Font de la Vaca o el camp de futbol.

Amb el pas de les hores, aquest paisatge blanc inèdit des de feia uns quants hiverns es va anar desfent i el cel, aclarint. De fet, la jornada va acabar amb una posta de sol marcadament taronja i lluminosa que contrastava amb el gris plom que havia dominat el dia.