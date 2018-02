Agents Rurals van fer 55 inspeccions per recol·lecta de pinyes a Girona el 2017

La recol·lecta de pinyes ha anat evolucionant durant els darrers anys i per a alguns s'ha convertit en un negoci d'allò més ben pagat. El que abans era una feina de pescadors –que aprofitaven per complementar la seva altra tasca quan feia mal temps– s'ha anat convertint en una alternativa per a altres tipus de col·lectius que no sempre ho emmarquen de manera totalment legal.

Durant el 2017, a la província de Girona els Agents Rurals van fer un total de 55 inspeccions amb el resultat d'una única denúncia per collir pinyes abans de l'inici de la temporada hàbil. En aquest cas, van comissar 37 tones al municipi de Cassà de la Selva.

Abans que es puguin produir fets com aquest, es realitzen un seguit d'actuacions preventives com poden ser extremar la precaució en certes zones més sensibles (on l'administració dona concessions) o bé dur a terme inspeccions dirigides i programades en els llocs de venda de les persones que en recullen al bosc. N'hi ha de legals i d'il·legals.

Un dels problemes més freqüents és la collita prematura. Existeixen grups organitzats que es dediquen a recollir les pinyes abans que ho facin els altres, ben bé els dies previs al començament del període hàbil. Un cop carregades a les furgonetes en grans quantitats, les amaguen en naus i llocs especials fins al dia que es poden vendre de manera legal.

Generalment, són els grups organitzats els que es dediquen a fer aquestes operacions. La majoria estan formats per col·lectius d'origen subsaharià i dirigits també per persones de fora del país.



Una mercaderia escassa

En els darrers cinc anys, la producció de la pinya s'ha hagut d'enfrontar a una davallada important a causa d'un problema sanitari que va afectar els arbres. Tal com explica el cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, «fa uns anys s'havien arribat a fer comisos de 500 tones», res a veure amb les desenes que hi ha actualment.

El preu dels pinyons avala aquesta escassetat. Per exemple, a les botigues gironines un quilo de pinyons de pinya de procedència catalana surt actualment a prop de 60 euros. En el cas dels pinyons d'origen gironí, el preu encara s'enfila més.



Actuacions sancionables

La recol·lecció de pinyes de pi pinyer té un període hàbil comprès entre l'1 de novembre i el 15 de maig. Fora d'aquest marge no està permès. A més, només es poden recollir aquelles pinyes que siguin del tercer any, moment en el qual es consideren prou madures.

Quan no se segueixen aquestes directrius, la infracció és sancionada d'acord amb el que s'estableix a l'article 74 de la Llei 43/2003, amb sancions que poden anar dels 100 als 1.000 euros. A més, d'acord amb la mateixa llei estatal, en el seu art 77.3, es tindrà en compte el benefici il·lícit (entre 11 i 50 tones de pinya posada il·legalment al mercat) i es pot sancionar amb el doble de la quantia del benefici il·lícit obtingut. En el cas de reincidència s'apuja fins a un màxim de 1.000 euros.

Cal destacar que no només cal disposar d'una llicència per a la recollida, sinó que a més cal el permís escrit del propietari del terreny. Per al transport també cal una guia de transport, i en el cas de compra a un altre lloc, la factura.