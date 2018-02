Quinze equips participaran en la tercera Oncoswim

Quinze equips participaran el 2 de juny en la tercera Oncoswim, la nedada solidària de la Fundació Oncolliga Girona i el CN RadikalSwim que recull fons per a la investigació del càncer de mama triple negatiu de la Universitat de Girona, un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves i representa el 20% dels diagnòstics de càncer de mama.

Aquest repte, que consisteix a recórrer nedant en equips de quatre persones els 30 km que separen la platja de l'Estartit i Calella de Palafrugell, va recollir 5.128 euros i 18.839 en les dues primeres edicions i enguany els organitzadors esperen arribar com a mínim als 8.000 euros.

La complexitat de la logística fa que l'organització limiti el nombre d'equips participants a quinze, una fita que es va assolir en només quatre dies.

Per això els organitzadors es proposen incrementar la participació a la Milla Solidària, la versió més popular de l'Oncoswim, en què l'any passat van participar 135 nedadors i que consisteix a nedar 1,5 km.

Per participar en l'Oncoswim, els equips han de fer un donatiu a l'Oncolliga de com a mínim 500 euros. Amb aquests diners i els de les inscripcions de la Milla Solidària es continuarà finançant un projecte d'investigació dirigit per les doctores Teresa Puig i la Gemma Viñas, de la UdG i l'ICO Girona.

És un estudi clínic seleccionant mostres de pacients amb càncer de mama triple negatiu diagnosticades a Girona per analitzar si expressen diferents biomarcadors (proteïnes) que puguin ser possibles dianes de nous tractaments basats en el te verd o els seus derivats per desenvolupar nous medicaments per aquest subtipus de càncer, que actualment només es pot tractar amb quimioteràpia.

De moment ja s'han trobat nous marcadors i si els resultats es confirmen augmentant el número de pacients es podria pensar en un o més biomarcadors nous i dissenyar nous tractaments per combatre'l. Actualment els investigadors estan dissenyant i sintetitzant nous compostos antitumorals que bloquegin aquests biomarcadors.