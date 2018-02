Reconeixen la innovació de l'aprenentatge basat en problemes d'Infermeria de la UdG

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha inclòs l'aprenentatge basat en problemes (ABP) del grau d'Infermeria de la Universitat de Girona i el projecte de Messi de menjadors sostenibles en el seu catàleg d'experiències innovadores del 2017. L'ACUP ha escollit dues propostes gironines per formar part del compendi d'experiències que considera que situen l'educació superior «en un referent a nivell internacional» el 2017.

En el cas de l'aprenentage basat en problemes a Infermeria, des de la UdG assenyalen que abans de la instauració del Pla Bolonya, la facultat gironina ja va apostar l'any 2006 per introduir la metodologia d'aprenentatge basat en problemes de manera integrada en el currículum. La implementació de l'ABP com a innovació docent a la facultat compta amb el reconeixement del premi Vicens Vives a la Qualitat Docent, atorgat per la Generalitat l'any 2008.

Des del curs 2006-2007 fins a l'actualitat, en què l'ABP es porta a terme en els tres primers cursos, s'ha anat consolidant en el currículum de l'estudi, alhora que s'han anat implementant innovacions i s'han incorporat tecnologies de la informació i la comunicació en l'avaluació.

Pel que fa al projecte Menjadors Ecològics Sostenibles, Solidaris i Innovadors (Messi) està impulsat per la Xarxa d'Innovació Docent sobre Aprenentatge per Projectes-Interdisciplinari de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach i l'han desenvolupat alumnes de diferents graus de la UdG (Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria Industrial, Medicina i Psicologia).

De manera col·laborativa i interdisciplinària, els estudiants han elaborat una proposta de gestió d'un menjador escolar pensat per a centres educatius de la Vall d'Aro. Aquest treball en equip ha potenciat entre els estudiants el desenvolupament de competències difícilment assolibles a partir d'activitats que no tenen un plantejament interdisciplinari i que són clau per al món professional.

Segons la professora i coordinadora de la iniciativa de la UdG, Mònica González, aquest ha estat un projecte «altament motivador i engrescador perquè els estudiants han pogut ser creatius i desenvolupar un potencial que en una classe tradicional» no aconseguiria emergir de la mateixa manera.



També l'ABP de Medicina

Aquests dos exemples d'experiència innovadores s'afegeixen a l'ABP integrat en els estudis de grau en Medicina de la UdG, que apareix al catàleg de l'ACUP de l'any 2016.