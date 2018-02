El Parlament Europeu aprova mantenir el gasoducte Midcat entre els projectes d'interès

El polèmic gasoducte Midcat, que ha de connectar Espanya i França passant per les comarques gironines, i que actualment es troba aturat a Hostalric, seguirà inclòs dins l'agenda europea com un dels projectes estratègics d'interès comunitari. Així ho va decidir ahir en votació la Comissió d'Indústria i Energia del Parlament Europeu. Precisament, en l'últim mes diferents ajuntaments gironins i la Diputació han mostrat el seu rebuig a la construcció en considerar que tindrà un alt impacte per al territori.

En l'ordre del dia d'ahir de la Comissió d'Indústria i Energia, els parlamentaris europeus havien de debatre i votar una moció (que no va prosperar) que reclamava a la UE «evitar la construcció de noves infraestructures de combustibles fòssils» considerant que Europa ha d'apostar per energies alternatives i que la promoció de les energies fòssils com a política europea perjudica l'assoliment dels compromisos de l'acord de París. En el cas de les infraestructures de gas, afegien en la moció, estan dissenyades per durar 40 i 50 anys o més. Així, proposaven treure de la llista de projectes d'interès comunitaris un centenar de nous projectes basats en el gas fòssil, entre aquests el polèmic gasoducte Midcat. Amb tot, la moció va quedar rebutjada. Europa considera que la infraestructura, que ha de finalitzar el 2020, és imprescindible per garantir i fer front a la demanda d'energia de la Unió Europea i evitar-ne la dependència.

El Midcat és un gasoducte d'interconnexió entre la Península i França que va iniciar la seva tramitació el 2007. El Govern espanyol va executar un primer tram des de Martorell fins a Hostalric i ara s'ha de reactivar per completar un segon tram fins a Figueres, i el tram transpirinenc. Segons el projecte, els municipis gironins afectats són Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós.

Davant la intenció de prosseguir amb el gasoducte i, que ara se centrarà en territori gironí, diferents administracions han mostrat ja el seu rebuig. En el passat mes, consistoris com l'Ajuntament de Girona o Santa Coloma de Farners, entre d'altres, o la mateixa Diputació de Girona (amb abstencions del PDeCAT), han mostrat el seu rebuig a la infraestructura davant els dubtes que hi hagi un alt impacte al territori.