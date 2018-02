La Creu Roja reforça la tasca dels pares

La Creu Roja crearà una xarxa de suport a les famílies que participen en algun dels seus programes socials a les comarques gironines. L'objectiu és arribar a seixanta nuclis familiars i, per a aquest 2018, s'ha prioritzat cobrir les necessitats de les delegacions territorials a Olot, Santa Coloma de Farners, Palafrugell, Roses i Castelló d'Empúries, Salt i Girona.

Tal com va avançar el coordinador de la Creu Roja a Girona, Jordi Martori, en un balanç dels projectes d'emergència social de l'entitat, un dels seus propòsits per a aquest any és posar el focus en la salut emocional de les persones. I és dintre d'aquest objectiu que s'emmarquen els nous espais per a pares i mares, pensats perquè hi puguin compartir experiències, preocupacions i expectatives relacionades amb els fills; així com també per aconseguir que aquestes persones reforcin la confiança i la seguretat en les seves capacitats.

Aquesta iniciativa, que forma part del projecte d'intervenció familiar amb infància en risc social, es concretarà en sessions interactives i dinàmiques, en les quals es treballaran les competències parentals per tal de millorar el benestar personal i emocional de la família.