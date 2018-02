La Cerdanya pagarà als joves uns campaments de desconnexió digital

Als antípodes de la dèria per descobrir les últimes novetats sobre tecnologia i comunicació social a través de les xarxes, que aquesta setmana ha emfatitzat el Mobile World Congress, la Cerdanya pagarà als joves de la vall uns campaments off-line, és a dir sense telèfons, tauletes, ordinadors, televisió ni cap altra opció de connexió a internet. Així, l'únic requisit per participar a l'activitat, més enllà de ser de la Cerdanya, serà assistir-hi sense aparells a la butxaca per recrear una estada com les que s'han fet tota la vida, segons han remarcat els impulsors.

Els campaments off-line de la Cerdanya tindran un pressupost de 2.000 euros que aportaran les àrees de Joventut del Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà. La proposta ha estat una de les dues guanyadores del projecte de pressupostos participatius amb què els serveis de joventut de les dues institucions han volgut implicar els joves en la gestió pública. Ara, amb aquests diners, els joves tindran carta blanca per organitzar l'activitat al seu gust, triant les dates, el lloc i el procés de comunicació perquè s'hi apuntin tots els de la vall, entre altres aspectes. L'únic requisit que tenen és que s'ajustin als 2.000 euros i que, en cas que els participants hagin d'aportar alguna quantitat, sigui tan sols per cobrir les despeses. Així ho ha explicat la tècnica de Joventut del Consell, Neus Baraldés.



La responsable de l'activitat ha argumentat que els campaments, o colònies si els joves decideixin que l'allotjament sigui una casa, es farà, en principi, un cap de setmana d'entre els mesos de març i octubre a l'entorn geogràfic de la Cerdanya. El grup de sis joves que va fer la proposta serà l'encarregat de definir aquests detalls i altres com ara el número o limitació de participants. Baraldés ha argumentat que els responsables tècnics del servei de joventut han vist de molt bon ull la proposta perquè és una activitat que «reforça el vincle de relació que es pot fer directament, sense una pantalla pel mig» i per fomentar la desconnexió dels joves a les noves tecnologies, de les quals sovint es fa un abús.

L'altra proposta que ha estat aprovada en el projecte de pressupostos participatius, i que per tant també gaudiran d'una aportació pública de 2.000 euros, és un curs de ball.