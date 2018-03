Mobilització policial per l'avançament de la jubilació

Policies locals i mossos es van concentrar ahir el matí a Girona la Subdelegació de Girona per reclamar l'avançament de la jubilació. Un centenar de personal policial va demanar a Cristóbal Montoro que desencalli el procés, ja que segons l'opinió dels manifestants, té aturada l'aprovació de la jubilació anticipada del cos de policia local.

Els agents van tallar un sentit de l'avinguda Jaume I, una de les vies més cèntriques de la ciutat. S'hi van concentrar sota el lema Per l'avançament de l'edat de la jubilació un centenar d'agents procedents de diversos punts de la demarcació de Girona.

La mobilització va començar a les onze del matí i va durar prop d'una hora. Durant la concentració s'hi van poder veure agents equipats amb pancartes, armilles dels sindicats i d'altres, anaven amb roba de carrer. Es van concentrar davant de la subdelegació del Govern espanyol i amb un megàfon, un agent va fer lectura d'un manifest dirigit al titular d'Hisenda, Cristóbal Montoro.

L'agent que va llegir el text va assegurarque exigeixen «de manera immediata la finalització del procés i l'aprovació de les normes que permetin l'avançament de l'edat de jubilació d'aquests cossos policials»

I van recordar que el col·lectiu es manifestarà diversos divendres fins que no hi hagi una solució, coincidint amb les reunions del Consell de Ministres. Això representa que cada quinze dies els policies reclamaran poder jubilar-se abans davant la seu del Govern espanyol.

El portaveu dels manifestats, Càndid Fernàndez, de la UGT i agent de la Policia Municipal de Girona, va assegurar que les policies locals i els Mossos d'Esquadra no estan dins de la llei com d'altres col·lectius policials, per exemple, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I va assegurar que fa dos anys que van començar la tramitació les policies locals i que només falta un informe que no suposa cap despesa per a l'Estat, sinó que seran els ajuntaments qui ho acabaran pagant.

També va manifestar que les plantilles de les policies locals estan «envellides» ja que «no s'han creat places arran de la crisi econòmica». I que, segons la seva opinió, si es jubilés la gent als 60 anys, hi podrien entrar joves.

Durant la lectura del manifest, van assegurar que les policies porten «més d'una dècada treballant per aquesta justa reivindicació» i que per això exigeixen que es desencalli eltema.

Perquè segons la seva opinió, «resulta inexplicable que aquest ministre tingui bloquejada de forma unilateral i injustificada la tramitació del projecte normatiu des de fa sis mesos, al no remetre al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social l'informe que aquest li va sol·licitar el passat mes d'octubre, per així poder culminar el procés definitivament».

També van reclamar a Montoro que «recapaciti i pensi en el perjudici que està ocasionant als policies veterans amb més de 60 anys que són mereixedors d'anticipar la seva edat de jubilació i que ja podrien estar gaudint-la des de fa alguns mesos». Aquest manifest està signat pels sindicats Csif, COOO, UGT, CSL i COP. Però a la concentració també s'hi van unir d'altres sindicats que donen suport la reivindicació com són els de Mossos: SAP, SME i CAT, Uspac, entre altres.

Cossos envellits

A tot Catalunya hi ha més de 10.800 policies locals i més de 16.700 mossos, segons dades de l'Idescat corresponents a l'any 2016. Uns agents que de mitjana segons fonts sindicals tenen uns 44,4 anys de promig. I que això suposarà, com va explicar durant la concetració el portaveu dels concentrats que hi hagi policies grans que potser no notin tantes baixes però en canvi, en algunes petites si hi ha per exemple, 10 agents, potser la meitat se'ls jubilarà pròximament.

A això, cal sumar-hi que quan es contracta un aspirant a policia després cal que passi per l'escola de policia de Mollet i això, suposa per un ajuntament que la seva incorporació al cos, per tant, no sigui totalment immediata, sinó que ha de superar el procés de formació a l'escola de policia.

La d'ahir no serà l'última mobilització de les policies locals i dels mossos, sinó que està previst que cada 15 dies, el divendres, tornin a sortir al carrer i es col·loquin davant la seu de la Subdelegació del Govern espanyol a clamar per l'avançament de la jubilació, fins que el govern en desencalli la tramitació.