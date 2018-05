La bonança econòmica fa pujar un 11% el preu del lloguer a Olot

El preu del lloguer dels pisos a Olot ha pujat un 11% en un any, segons dades que va donar ahir Pere Bahí, membre del col·legi d'APIS de Girona i gerent de la immobiliària Cubus d'Olot.

Bahí ha explicat a Diari de Girona que el motiu de l'augment és la demanda del sector econòmic que va més bé i en conseqüència ha d'importar professionals especialitzats de fora de la comarca. La demanda topa amb la poca vitalitat del sector immobiliari d'Olot que va quedar molt afectat per la crisi.

Ha definit la situació: «dues immobiliàries molt importants, Puigsacalm i Juvanteny, van tancar, molta gent va haver de donar pisos als bancs, i no hi ha gent que construeixi». Ha assenyalat que la situació del sector immobiliari contrasta amb el fet que els empresaris van més bé i arriba gent de fora a treballar. Ha contrastat que la demanda prové de gent de fora que arriba a treballar a la comarca i, en molts casos, continua empadronada a la localitat on viu.

Ha puntualitzat que el 75% dels olotins viuen en un habitatge de propietat i que la comarca des de fa anys manté un cens de 56.000 habitants. També ha indicat que a Olot hi ha pocs pisos buits, perquè molts no estan acabats i per tant queden fora del mercat.

Segons ell, el preu del lloguer del pis de 2 habitacions va dels 450? als 550 ?. Ha explicat que el preu dels pisos d'alt nivell parteix dels 650 ? al mes. Ha assenyalat que els pisos de lloguer d'alt nivell són els més complicats de trobar, però n'hi ha. Els ha definit com a pisos de 3 habitacions amb piscina situats en una zona que abasta l'eixample Malagrida, l'avinguda Reis Catòlics, Plaça de Catalunya, el Firal i en d'altres àrees del centre. Segons ell, solen ser pisos els propietaris dels quals han mort i els familiars decideixen posar-los a lloguer.

Bahí ha indicat que les persones de fora que demanen habitatges de lloguer solen ser operaris sense contracte de treball, perquè han deixat una empresa per anar a una altra. En aquests casos, no els lloguen el pis, perquè no tenen contracte de treball.

Ha comparat els contractes de lloguer amb els crèdits bancaris, els quals no s'atorguen sense garanties. Part del motiu dels requisits de seguretat, segons ell, són les lleis de lloguer, les quals fan retardar en un any els efectes d'un desnonament.

Això no obstant, si una empresa avala els operaris que demanen habitatge, sí que els lloguen un pis. Un altre perfil són els professionals amb residència a Barcelona que només volen un pis pels dies feiners, mentre que els caps de setmana els passen a Barcelona.



Reunió amb quatre actors

El fet que sectors empresarials plantegessin a l'agència de promoció Dinami'G les dificultats que tenien per trobar pis per als professionals amb un alt nivell d'especialització va provocar una reunió entre l'alcalde, Josep Maria Corominas; el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, amb un grup d'agents de la propietat immobiliària i representants dels sectors empresarials.

Estanis Vayreda ha explicat que diverses empreses de sectors tan variat con les càrnies, el manteniment o el sector cienífic van fer saber a l'agència de promoció de la ciutat Dinami'G les dificultats que tenien per trobar allotjament fix per als tècnics elevats que han de contractar de fora per no haver-n'hi a la Garrotxa.

Davant de la petició empresarial, des de Dinami'G van organitzar la trobada entre empresaris, immobiliàries, apis i polítics per tal de cercar solucions. Per la seva part el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Alcalde, ha reconegut que hi ha hagut un augment del preu del lloguer dels habitatges i que si bé hi ha pisos buits molts necessiten reformes abans de ser posats al mercat del lloguer.

En aquest sentit, segons ell, l'Ajuntament fa dos anys que publica una línia d'ajudes. Les convocatòries preveuen un import del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de la vivenda fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

En la primera convocatòria realitzada el 2017, van atorgar la quantitat de 17.282,72 ? per aquest concepte. Enguany, han habilitat una dotació pressupostària establerta en 25.000 ?. Les subvencions són atorgades segons l'ordre de les sol·licituds.