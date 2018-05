Reclamen atenció per infants amb necessitats educatives especials als menjadors

La Federació d'associacions de pares i mares de Catalunya (Fapac) ha iniciat una campanya per denunciar la manca d'especialistes en Educació Especial als menjadors escolars, un fet que porta les famílies i les AMPA a assumir uns costos que haurien de correspondre al Departament d'Ensenyament.

La federació ha encetat la campanya «Escola inclusiva, menjadors inclusius» amb la finalitat de conèixer la realitat de les famílies amb fills i filles que tenen Necessitats Educatives Especials (NEE). A través d´un formulari que es fa arribar a les més de 2.300 AMPA federades, la Fapac vol saber si l´alumnat amb NEE es pot quedar a dinar a l´escola i qui assumeix el cost dels especialistes que en tenen cura durant el temps de menjador.

La Fapac afirma que l´actual Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador estableix que el Departament d´Ensenyament ha de garantir la prestació d'aquest servei als alumnes escolaritzats en Centres d´Educació Especial (CEE). D´altra banda, recorda que després de l´entrada en vigor del Decret 150/2017, de 17 d´octubre, de l´atenció educativa a l´alumnat en el marc d´un sistema inclusiu, tots els alumnes s´han d´escolaritzar obligatòriament en centres educatius ordinaris, creant una xarxa única que conforma el sistema d´educació inclusiva. La Fapac remarca que la normativa vigent obliga a garantir la prestació del servei de menjador als alumnes amb NEE escolaritzats en els Centres d´Educació Ordinària i dotar-lo de personal especialitzat.

Per això, la Fapac fa una crida a les famílies i les AMPA que estan suportant el cost dels especialistes en educació especial a l'hora del menjador perquè se sumin a la seva reivindicació, «per tal que els alumnes amb NEE no quedin expulsats del sistema». L'organització diu que el seu propòsit és unir esforços per exigir al Departament d'Ensenyament que compleixi la normativa i acabi amb «la vulneració dels drets fonamentals de les nenes i nens amb NEE».



Una dècada de mancances

Des del seu punt de vista, la Conselleria «no pot excusar la seva omissió» perquè coneix aquestes necessitats des de fa anys, ja que durant el curs 2004-2005 va iniciar la implementació de les unitats d´educació especial als centres ordinaris i en l´informe de valoració que va fer a finals del curs 2008-2009 «s´evidenciava la falta de suport de personal al menjador, l´actuació del personal educador i la indefinició de les seves funcions, la confusió sobre el perfil i les funcions dels vetlladors i el greuge comparatiu de l´alumnat de les unitats especial en relació amb el dels Centres d´Educació Especial pel que fa al servei de menjador». Per la Fapac, no és admissible que, després d´una dècada, no s´hagi resolt la dotació d´especialistes d´educació especial en horari de menjador als centres ordinaris i subratlla que l'obligació del Departament d´Ensenyament és «garantir la dotació d´especialistes en educació especial per atendre els alumnes amb NEE».