L'hospital Josep Trueta incorpora un robot quirúrgic

L'hospital Josep Trueta de Girona ha incorporat un robot quirúrgic da Vinci, un equipament d'alta tecnologia que permetrà millorar els resultats, la precisió i la seguretat quirúrgica del centre. Les previsions del centre és fer unes 150 intervencions l'any amb el Da Vinci, sobretot de les especialitats d'urologia, ginecologia i cirurgia general, els tres primers serveis on s'està implantant la cirurgia robòtica. La primera intervenció del robot va ser el 10 d'abril i ja s'han intervingut una dotzena de pacients: cinc amb càncers urològics, quatre amb càncers ginecològics i tres amb càncer de còlon i recte.

Entre els avantatges que aporta el robot hi ha un augment del control, més accessibilitat, la possibilitat d'afrontar més complexitat i reduir el risc del sagnat del pacient, el que es traduirà en millors resultats assistencials. "És una clara aposta tecnològica del centre i permetrà assumir més complexitat, és una eina quirúrgica molt versàtil que pot aportar millores transcendents al pacient", ha destacat la doctora Elena Álvarez, directora mèdica del Trueta.

El doctor Nicolau Carrasco, coordinador de quiròfans de l'hospital, assenyala que el nom més adequat per la cirurgia robòtica seria el de "cirurgia teleassistida", ja que intervé el pacient és el cirurgià, que realitza l'operació a distància, i l'aparell transmet els seus moviments "amb una altíssima precisió". A més, el pacient està acompanyat per un altre cirurgià, que té un control directe sobre el camp quirúrgic, i per la resta de l'equip.

El sistema robòtic Da Vinci, de tecnologia americana, està format per tres components. En primer lloc, disposa d'una consola quirúrgica o centre de control, des d'on el cirurgià controla els instruments per mitjà de dos comandaments i pedals. En segon lloc, la part central inclou el carretó del pacient, amb quatre braços mòbils i intercanviables per suportar l'instrumental quirúrgic i l'endoscopi; i finalment, la torre de visió, on es processen les imatges per mostrar-les en tres dimensions.

El Da Vinci ha arribat al Trueta per mitjà d'una cessió d'un any, durant el qual el centre només ha de comprar el material fungible, i un cop s'acabi, ha explicat Álvarez, es valorarà la possibilitat d'adquirir-ne un. "Estem convençuts que és una aposta de futur, la voluntat és adquirir-ne un de definitiu si es comprova que aporta valor a les intervencions", ha detallat. El cost de l'aparell és d'uns 2 milions d'euros.