Reunió del pla contra els focs

La seu de la generalitat a girona acull una reunió per analitzar, abans de la campanya d'estiu, l'estat del pla especial d'emergències per incendis forestals, Infocat. Durant la reunió, encapçalada pel director dels serveis territorials d'Interior, Albert Ballesta, es van analitzar les zones de risc, els mitjans, els recursos i les infraestructures per fer front a possibles casos d'emergència i també els protocols de coordinació. Respecte als efectius humans, els Bombers podran tenir 45 efectius més que s'han incorporat al cos recentment.