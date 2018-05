La banda de les targetes falses de peatges va estafar més de 500.000 €

La banda que falsificava targetes per poder circular de forma gratuïta per la Unió Europea ha acabat escapçada per la policia i, segons han descobert, hauria arribat a estafar més de mig milió d'euros a les concessionàries així com a les empreses que es dediquen a fer els dispositius.

Com va avançar Diari de Girona, el cap de setmana del 6 de maig es van portar a terme diversos escorcolls i detencions a les comarques de Girona. A la província es van fer tres dels 24 detinguts -la majoria de nacionalitat romanesa- i un total de sis escorcolls -de 21 - a Lloret de Mar, Pont de Molins, La Jonquera, Riudellots i Vidreres. L'operatiu a més s'ha desenvolupat a les províncies de Barcelona, Tarragona, Saragossa i Castelló.

Durant els escorcolls, la policia -Guàrdia Civil i Policia Nacional- ha aconseguit desmantellar 11 tallers de falsificació de targetes. Aquestes targetes bancàries i de tipus Teletac eren utilitzades per al pagament de peatges d'autopistes d'Espanya, França, Alemanya i Itàlia per part de transportistes. La investigació és fruit de cooperació policial internacional.

Gràcies a l'anàlisi de la informació obtinguda en aquesta col·laboració, la policia va poder identificar gran quantitat del frau comès a Espanya i França, amb motiu del transport de mercaderies intraeuropeu. D'aquesta manera, amb la informació del frau generat a les empreses de targetes per al pagament dels peatges a les autopistes, i l'anàlisi fet sobre més de 30.000 transaccions fraudulentes, la policia va poder dentificar un nucli d'empreses de transports i centenars de matrícules de vehicles presumptament implicats.

A partir d'aquí van investigar i han pogut identificar una organització criminal assentada a Espanya, on hi ha implicades diverses persones dedicades gairebé en exclusiva a la falsificació i distribució de targetes falsificades per pagar els peatges a països de la UE.

La banda comptava amb la col·laboració de diverses persones que actuaven com a autèntiques empreses, la finalitat era la venda dels seus productes al major nombre de clients possibles. Els beneficis obtinguts els permentien comprar matèria primera.



Lluita interna per tenir clients

A més la policia ha pogut comprovar que hi havia una dura competència entre els investigats per captar el major nombre de clients. Aquesta derivava fins i tot en una fluctuació dels preus tant de l'obtenció de les «targetes mare»-com anomenaven a la informació de la targeta obtingudes mitjançant « carding», és a dir el delicte que consisteix a aconseguit la numeració d'una targeta. A més, molts dels investigats eren capaços de generar ells mateixos targetes vàlides obtingudes a partir de la informació que contenien les anomenades «targetes mare» i amb què evitaven haver de comprar més numeracions. Els distribuïdors de targetes actuaven com els comercials: com més clients tenien, més comissions.

Durant la investigació, la policia van arribar a detectar espionatge industrial entre els diferents investigats ja que utilitzaven a terceres persones per comprar «targetes mare» de la competència per així poder comparar els productes que oferien.

Entre els arrestats hi ha els líders de l'entramat, proveïdors, falsificadors, distribuïdors i col·laboradors. Durant els escorcolls dels tallers de fabricació de targetes la policia ha comissat unes 15.000 targetes, suports en blanc, llistats de numeracions, material informàtic, 19.770 euros en efectiu i 4 vehicles d'alta gamma, entre d'altres. A més ha sol·licitat el bloqueig dels comptes bancaris associades als comerços i als principals investigats.

Des de l'Asetrans destaquen que fa anys que posen en comú amb la policia els casos de males pràctiques detectats i tenen reunions per posar-se al dia.