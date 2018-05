Olot serà durant una setmana l'epicentre mundial dels experts en volcans

Més d'un centenar de científics, investigadors i estudiants provinents de 26 països diferents (Canadà, Colòmbia, Xina, França, Alemanya, Xile, Estats Units, Togo, Japó, Mèxic i Nova Zelanda, entre d'altres) romandran del 21 fins al 25 de maig a Olot per treballar en sessions de caràcter científic, on podran presentar i discutir els últims avenços i descobriments referents a volcans maar en el context de la setena edició del Congrés Internacional de Volcans maar.

Es tracta de volcans creats per una explosió volcànica causada per aigua subterrània en contacte amb lava calenta.

La direcció acadèmica del congrés ha anat a càrrec de l'olotí Xavier de Bolós, doctor en Geologia per la Universitat de Barcelona i, actualment, investigador a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Bolós oferirà una conferència oberta a tothom. Serà el divendres 25 de maig a les 19 hores de la tarda, a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

El congrés també inclou una sortida de camp, el dimecres 23 de maig, que portarà tots els assistents a conèixer alguns dels afloraments més destacats de la comarca de la Garrotxa: la cinglera de Castellfollit de la Roca i els volcans de la Pomareda, el Croscat, Rocanegra i Santa Margarida, aquest últim de tipus maar.

A més, visitaran volcans de tipus maar fora de l'àmbit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Per exemple, l'excavació paleontològica del Camp dels Ninots i la Crosa de Sant Dalmai, de Caldes de Malavella.

Al congrés, hi haurà espai per donar a conèixer la cultura local i la cuina volcànica. Faran visites guiades per Olot per als acompanyants del congrés.